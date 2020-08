Amy Adams y el latino Danny Pino formarán parte de “Dear Evan Hansen”, adaptación a la gran pantalla del exitoso musical homónimo de Broadway y en cuyo elenco ya figuraban los actores Ben Platt, Kaitlyn Dever y Amandla Stenberg.

Las revistas Variety y The Hollywood Reporter informaron este viernes de estos dos fichajes para la película que dirigirá Stephen Chbosky, el realizador detrás de “The Perks of Being a Wallflower” (2012) y “Wonder” (2017).

Steven Levenson, que firmó el libreto del musical, se encargará asimismo de escribir el guion de su adaptación cinematográfica.

“Dear Evan Hansen”, que en el teatro también contó con Ben Platt como protagonista, triunfó en los Tony en 2017 al llevarse el premio al mejor musical.

La obra se hizo con cinco galardones más en esa noche: mejor actor de un musical para Ben Platt, mejor actriz secundaria de un musical para Rachel Bay Jones, mejor libreto de un musical para Steven Levenson, y mejor partitura original para Benj Pasek y Justin Paul.

Esta producción musical, una historia que giraba en torno al anhelo de un adolescente por ser aceptado en la escuela de secundaria a la que asiste, se estrenó inicialmente en 2015 pero no llegó a Broadway hasta diciembre de 2016, tras lo que recibió muy buenas críticas.

Nominada a seis premios Óscar (sin haber ganado ninguno) y considerada como una de las mejores actrices de su generación, Amy Adams ha dejado su huella en películas como “The Fighter” (2010), “The Master” (2012), “American Hustle” (2013), “Her” (2013), “Big Eyes” (2014), Nocturnal Animals” (2016), “Arrival” (2016) o “Vice” (2018).

Adams tiene pendiente de estreno las cintas “Hillbilly Elegy” y “The Woman in the Window”.

Por su parte, Danny Pino, actor estadounidense de origen cubano, cuenta en su carrera con papeles en series como “Law & Order”, “The Shield”, “BrainDead” o “Mayans M.C.”.

EFE