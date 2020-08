Sólo el 20% de las camionetas de Caña de Azúcar están laborando

El transporte público que cubre la ruta desde el Terminal Central de Maracay hasta Caña de Azúcar del municipio Mario Briceño Iragorry, no está laborando a plenitud debido a las vicisitudes a causas del suministro de gasolina.

Destacaron los socios y propietarios de las unidades colectivas que sólo están laborando aquellas camionetas cuyo combustible es el gasoil, manteniéndose paralizadas aquellas que utilizan gasolina.

Al respecto, el fiscal de la línea Jesús Colina dijo, “las camionetas de Caña de Azúcar están laborando alrededor de 10 a 15 unidades operativas, que son a gasoil, las demás se encuentran paralizadas por el problema de la gasolina”.

De esta manera, Colina aseveró que en la línea que cubre la ruta de Mario Briceño Iragorry cuenta con 70 unidades que abarca la ruta.

En este sentido, el fiscal resaltó, “no sólo la gasolina es el problema que se está presentando, también la falta de repuestos, es otro factor determinante, es importante señalar que las camionetas por puesto cuyo combustible es la gasolina, sólo son abastecidas con 60 litros cada 25 días, esa cantidad alcanza sólo para 5 vueltas; luego hay que esperar 25 días más para poder abastecer ese vehículo”.

Otro de los factores que resaltaron conductores y socios de la unión colectiva, es el costo del pasaje, aseveran que 10 o 15 mil bolívares no da abasto para poder hacer el mantenimiento y compra de repuestos.

Al respecto señaló, “los choferes y propietarios nos debemos a una familia que tenemos que mantener, el costo del pasaje actual no es el suficiente para tener un ingreso que pueda abarcar lo que amerita gastos tanto en las unidades como de manutención familiar”.

Por otro lado indicó, “es bien sabido que los usuarios sufren las consecuencias de los aumentos y que los sueldos que devengan mensualmente no son los más acordes para pagar un aumento, pero sin embargo, los transportistas padecemos de las mismas necesidades, queremos prestar un buen servicio a los usuarios, pero con la situación que está pasando el país no podemos mantener en funcionamiento a plenitud el servicio”.

HABLAN LOS USUARIOS

Por otro lado y viendo la otra cara de la moneda se encuentran los pasajeros que día a día tienen que utilizar el servicio del transporte público para trasladarse de un sitio a otro, bien sea por necesidad o trabajo. En ocasiones deben pagar al menos 4 pasajes diarios.

De esta manera, Lorena López señaló, “el pasaje del transporte en estos momentos no estoy de acuerdo con que aumenten, ya se hizo un ajuste en el mismo hace poco, además hay problemas con el efectivo y muchas personas no están devengando un sueldo mensual, sino con trabajos independientes que no les da para sacar lo necesario para un pasaje”.

Asimismo, Arelis Nieves enfatizó, “aunque no soy una pasajera consecuente de la línea, no estoy de acuerdo con el aumento del pasaje por la situación de la crisis en el país, es bien sabido las necesidades de los transportistas, pero la solución no es el aumento reiterativo del pasaje”.

Por otro parte, Máximo Carrasquel acotó, “para nada estoy de acuerdo con el aumento del pasaje, es muy rudo para las personas que pagamos varios pasajes tanto de ida como de vuelta, se pagan 60 mil bolívares diarios y si se multiplica de lunes a viernes son 300 mil semanal, de dónde se saca ese dinero, si el sueldo mínimo es 400 mil”.

Las rutas del municipio Mario Briceño Iragorry tienen determinado trabajar en lo que queda de flexibilización ampliada en un horario comprendido desde las 5:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde, abarcando toda la ruta completa.

Mientras que en la radicalización parcial estarán cubriendo el mismo horario establecido, pero las unidades llegarán hasta la calle Pichincha en el centro de Maracay.

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo

fotos | RAFAEL SALGUERO