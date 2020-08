“Llamado a la unidad no es malo ni es bueno, es un propósito para el país”

Fernando Marcano, coordinador de Organización del partido Vente Venezuela en el estado Aragua, indicó que en cuanto a los planteamientos del líder opositor Juan Guaidó, donde llamó a todos los sectores a un nuevo llamado de unidad nacional y para conciliar las diferentes propuestas de cada uno, la dirigencia de Vente Venezuela desde el inicio ha sido clara y se continúa manteniendo la decisión, esto haciendo referencia a la Operación de Paz y Estabilización para Venezuela.

“Nosotros tenemos que enfatizar en esta iniciativa de unidad no es mala ni es buena, es un propósito y la dirección que se le dé es la que va a definir las acciones de quienes participen en ella, y en estos momentos desconocemos el propósito y dirección de este nuevo llamado a la unidad, siendo ya 22 reuniones similares que han fracasado por las diferentes estructuras de los mismos”, señaló Marcano.

De igual forma, Marcano recalcó que no existe una propuesta de articulación real, “creemos que lo que realmente pueden alcanzar los objetivos que es el cese de la usurpación y la articulación necesaria es un sistema de alianzas entre los que realmente estamos convencidos en que salir de Nicolás Maduro es el objetivo central, y los llamados anteriores han fracasado por corruptos y traidores y nosotros tenemos que dejar de convertirnos en una lavadora de cara de aquellos personajes políticos que sólo buscan un interés monetario y personal de la política y en algunos casos inclusive trabajar para el mismo gobierno”.

Asimismo, el coordinador de Organización manifestó que la ruta debe ser una sola y en Vente Venezuela no están dispuestos a modificarla, “ese fue un pacto que se hizo con la ciudadanía venezolana, que es el cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, el mismo no puede ser olvidado sencillamente porque los errores políticos no han permitido alcanzar ese objetivo”.

Recalcó además que en cuanto a la propuesta de la Operación de Paz y Estabilización va a lograr los objetivos, que no es más que salir del Gobierno de Nicolás Maduro, “esto no admite ningún tipo de cohabitación y mucho menos una apertura política que permita que el desastre que tenemos actualmente se oxigena, esta propuesta necesita un planteamiento político que estamos construyendo con diferentes factores nacionales e internacionales para que cuando sea necesario pueda accionarse políticamente y se convierta en una realidad”.

Finalmente señaló que en Vente Venezuela no tienen ningún tipo de problema de presentarle la propuesta de la Operación de Paz y Estabilización (OPE) al diputado Juan Guaidó, “ellos ya la conocen y están claros de la misma, si existieran puntos comunes entonces porqué no se puede llegar a un acuerdo, y creemos que antes de garantizar cualquier tipo de alianza se debe primero crear una confianza que no sea traicionada como pasó con la ruta original”.

MÓNICA GOITIA | elsiglo