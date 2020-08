Las notarías y los registros de la región están presentando intensas jornadas, con numerosas personas haciendo sus colas con el objetivo de ingresar a estas sedes legales y culminar trámites muy importantes.

Especialmente el gremio de los abogados es el que se ha abocado a finiquitar procedimientos paralizados por la pandemia, lo que ha dejado baja productividad en cuanto a ingresos para los profesionales de la ley.

Al respecto, Francia Santaella destacó: “Yo no me había animado a venir luego del comienzo de la pandemia. Esta vez me encontré con gran cantidad de personas necesitadas de hacer trámites, tenía 5 meses que no venía”.

Igualmente, Annel Bencomo, dijo: “Esto son procesos que se realizan solo en dos días, pero la pandemia y la mala organización gubernamental ha convertido todo esto en un caos, tardaron en habilitar las notarías y registros”.

Bencomo agregó que el cierre de lasa notarias y registros “representó para los abogados pérdidas, tengo tres meses sin agilizar trámites ni generar ingresos debido a esta problemática, todo por el mal manejo de los entes gubernamentales en cuanto a los procesos de pandemia”.

Por su parte, Gloria Ascanio indicó mientras hacía la cola: “La semana pasada que era de radicalización el registro trabajó solo tres días, pero no logré ingresar, a pesar de que llegué a las 8 de la mañana, no pude entrar. Solo esperó no perder esta vez el tiempo y hacer mi diligencia”.

Importante destacar que los registros y las notarías viene funcionando según varios horarios, dependiendo del esquema 7+7: durante la radicalización, el horario está comprendido entre las 8:00 a.m. y las 2:00 p.m., y en flexibilización ampliada, desde las 8:00 a.m. y hasta las 3:30 p.m.

JOSE CARPIO G | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA