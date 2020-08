Antonio Banderas supera el Covid-19

Antonio Banderas supera la enfermedad del Covid-19. El actor se encontraba en proceso de aislamiento por coronavirus desde principios de agosto así lo habia anuncia él mismo a través de sus redes sociales.

“Después de 21 días de en disciplina y confinamiento, puedo decir que he superado la infección por covid-19. Y ya me encuentro curado”, Va mi pensamiento para aquellos que no lo consiguieron y para los que están peor que yo. Ánimo para todos que están en mitad de la lucha” resaltó.



El actor, lo dió a conocer por un mensaje acompaño de una fotografía en la que se observa él dando una patada a varias imágenes de virus también recibiendo felicitaciones de amigos, compañeros entre otros.

