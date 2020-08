Falleció madre de cinco hijos al ingerir “guarapo de la muerte”

Este domingo a la 12:30 de la madrugada, falleció en la Unidad de Emergencia del Hospital José María Benítez, en La Victoria del municipio José Félix Ribas del estado Aragua, una ciudadana de 37 años de edad, madre de cinco hijos y de oficios del hogar.

La víctima respondía al nombre de Yadirma Nella Campos Cirrinciones, quien residía con sus hijos (una adulta que está en proceso de gestación, dos adolescentes y dos niños, uno de ellos de dos meses de nacido) y su compañero sentimental en el asentamiento campesino Las Colonias del municipio Tovar, en Aragua, informó su hermana, Yasmín Campos, quien se acercó en horas de la mañana de este lunes al Servicio de Medicina y Ciencias Forenses en Caña de Azúcar.

Aunque se desconoce la causa del deceso, la ciudadana sospecha que su pariente haya muerto a consecuencia de un presunto envenenamiento, y todas las sospechosas apuntan hacia el marido de Yadirma, identificado con el nombre de José.

HAY MUCHAS RAZONES

“Hay muchas razones para dudar de esa persona”, afirmó la denunciante, quien explicó a los periodistas del diario elsiglo que su ser querido se sintió mal el martes pasado.

Al parecer, “El José” comenzó a prepararle extraños “guarapos” a base de ramas o brebajes, y muchos de los vecinos le manifestaron que trasladara su señora a un centro asistencial.

– José no creas en cuentos de caminos. Los bebedizos curan pero no estás seguro que tiene tu mujer. Así que vaya al médico- expresaron los moradores de la zona.

Tras un breve lapso de tiempo, el sujeto respondió lo siguiente: “Mi compañera no tiene nada y ella se curará con los guarapitos que le estoy suministrando. Así lo hice y ya está mejor”.

Como el tipo no entró en razón, los residentes se retiraron de la zona y no volvieron a la casa a indicarles su preocupación, ya que el hombre- afirmó Yasmín- es un ser sumamente arbitrario, imponente, posesivo y dominante. “Mi hermana hacía lo que él le expresaba”, indicó.

“Por ejemplo, uno le mandaba, con ese señor, informaciones a mi hermana sobre cualquier tema de interés familiar e igualmente de los bonos del Presidente de la República y él se guardaba los mensajes, es decir que no le notificaba nada del asunto. La mantenía sometida a su capricho”, expresó.

Eso venía ocurriendo hace tiempo. Y el jueves pasado, “mi hermana se complicó y prácticamente quedó como especie vegetal. No se podía mover por su propia voluntad ni mucho menos se comunicaba con uno, sólo abría los ojos como queriendo decir algo”.

Como su estado de salud entró en un proceso crítico, José trasladó a la paciente al Hospital de La Victoria, y una vez que le permitieron el acceso al referido centro asistencial, el hombre mostró otro comportamiento.

“Acompañó a mi hermana por unas horas, después ordenó que le retiraran dos bolsos que había dejado en la casa de mi madre y posteriormente se retiró del hospital. Luego engañó a la familia indicando que estaba durmiendo en ese centro asistencial”, dijo.

SOBORNO A LA VISTA

Una vez que Yadirma Nella murió por causas desconocidas, el hombre pretendió que los médicos le entregaran el cadáver sin antes practicarle una autopsia y así darle cristiana sepultura.

Incluso ofreció mucho dinero a los galenos para que le entregaran rápidamente el cadáver, y uno de ellos alertó a la familia: “No permitan que retiren el cuerpo sin antes practicarle la autopsia, pues hay sospechas de presunto envenenamiento”.

Asimismo una enfermera avisó lo siguiente: “Estén pendiente con el niño y no se lo entreguen bajo custodia de ese hombre, algo puede ocurrir y posteriormente no se lamenten”.

Como no logró los objetivos, ahora el hombre anda huyendo. No le hemos visto la cara. Ese señor debería estar aquí en la Morgue de Caña de Azúcar haciendo las diligencias para retirar el cadáver y no está. ¡Algo raro sucedió! ¡No creen ustedes…!

Añadió que todos los elementos apuntan hacia un homicidio, y “nosotros estamos a la espera del resultado de la autopsia para emprender una denuncia contra José”.

SE CONOCIERON EN EL CENTRO DE ACOPIO

Más adelante dijo que su hermana conoció a ese tipo en el centro de acopio en la Colonia Tovar, en donde “nosotros íbamos con frecuencia a comprar hortalizas”.

Se hicieron novios hace un poco más de un año, él se la llevó a ese asentamiento campesino, donde ese espacio se convirtió para ella como especie de una cárcel. No salía para ningún sitio.

“Con el pasar de los meses- quedó embarazada, y ahora resulta que nuestra hermana está muerta”, agregó.

Agregó que la primera esposa de José falleció en circunstancias muy extrañas, y asimismo tiene conductas aparentemente delictivas. “Estuvo preso, pero no sé porque causa”.

En resumen de cuentas, el caso está bajo averiguación de las autoridades policiales, y todo dependerá del resultado de la autopsia de ley que arrojen los análisis. El asunto pica y se extiende.

LUIS ANTONIO QUINTERO | elsiglo

fotos | RAFAEL SALGUERO