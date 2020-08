Banda amenaza a propietarios de academia de beisbol en Aragua

Alarma, estupor y además preocupación general entre la sociedad aragüeña y en el centro del país, causó un video divulgado durante el fin de semana a través de las redes sociales que en pocos minutos se hizo viral al traspasar nuestras fronteras informativas.

Loading...

El documental visual, de una duración de dos minutos y 12 segundos, se observan a cuatro hombres (medio cuerpo) armados con fusiles automáticos en una actitud temeraria y violenta.

Durante la corta conversación, uno de los sospechosos, quien al parecer sería el cabecilla del grupo, se dirige directamente a los miembros de la academia de beisbol AQ Agency.

Incluso menciona a un General que supuestamente sería el intermediario para el pago de una vacuna.

La persona que emite su voz pide al dueño de la academia, Alexis Quiroz, pagar vacunas.

Por intermedio del documento fílmico difundido a través de las redes sociales, el hombre advirtió que al dueño de la institución, los familiares, los scouts, los peloteros y los trabajadores “corren peligro” sino cumplen con las exigencias.

Se aprecia en las imágenes, en las que aparecen cuatro individuos portando armas largas y cortas y sin mostrar sus rostros, enviaron un mensaje a una persona a la que identifican como “General”, a quien le manifestaron que si no hace las intermediaciones con el propietario de la academia “deberá atenerse a la consecuencias”.

La persona dice textualmente lo siguiente: “Mi General, nos estamos comunicando contigo por lo que le pasa a Alexis Quiroz con su academia y nosotros. Ya hablamos con él y no quiere entrar en razón. No nos quiere dar lo que estamos pidiendo”.

Según lo que señala el presunto delincuente, el “General” es quien decide las firmas de los peloteros de la academia y luego pasa la información a un jefe, a quien identificaron como “El Gringo.

Insistió en que su problema es con Quiroz, a quien han coaccionado diciéndole que saben quiénes son sus familiares. Sin embargo, dijeron que si el “General” no da una pronta respuesta van a arremeter en su contra de su persona y el resto de la familia.

“El problema no es con usted (refiriéndose al General), sino con Alexis Quiroz. Pero si no entra en razón, todos van a sufrir las consecuencias. Mire lo que sucedió con los dos escoltas. No piensen que acudiendo ante cualquier medio policial o lo que quieran hacer vamos a dejarlos tranquilos. Cualquier trabajador, el que riega las matas, la grama, el que pinta, cualquiera que trabaje en esa academia, vamos a arremeter contra ellos”, expresó el líder de la banda.

Los conceptos emitidos por ese sujeto causaron preocupación y repudió en la colectividad durante la mañana de este lunes en la población aragüeña y las autoridades del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, pertenecientes a la División Antiextorsión y Secuestro e igualmente del Conas están en la obligación de dar una respuesta contundente, afirmaron algunas personas que prefirieron mantenerse en el anonimato.

Sería interesante que el jefe de la División de Secuestro ofrezca declaraciones sobre ese asunto tan delicado y temerario.

LUIS ANTONIO QUINTERO | elsiglo