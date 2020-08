El inicio de la semana radical este lunes 17 de agosto anunciada por el Ejecutivo Nacional y regional a razón de la pandemia por el Covid-19, dejó a la vista que el trabajo de los establecimientos del casco central de Maracay, municipio Girardot, se llevó a cabo a media máquina.

Sin embargo, aunque ciertos locales se encontraban cerrados, la concurrencia de personas realizando sus compras y diligencias se hizo evidente en las zonas. No obstante, los maracayeros aseguran que la semana radical es igual de concurrida que la flexibilizada, ya que han adaptado este método a su normalidad.

Al respecto, Juan de la Cruz asegura que el esquema 7+7 no afecta a la cantidad de personas que transitan por las calles del centro, “la gente está en la calle sea semana radical o no, y no respetan el distanciamiento social, se entiende que tienen sus actividades y diligencias que hacer, pero este virus lo tienen como rochela”.

“Tenemos que cuidarnos de este virus porque es letal y sus consecuencias son mortales, pero la gente no lo entiende, aunque un porcentaje minoritario de personas no le toma importancia a esta situación, pues deberían porque saliendo a la calle sin darle importancia al confinamiento podría traernos consecuencias letales”, agregó de la Cruz.

Asimismo, María Solórzano asegura que la semana radical generalmente es concurrida aunque los establecimientos laboren a media máquina, “lógicamente cuando hay flexibilización el flujo de personas es mayor. Sin embargo, actualmente las personas se han adaptado a esta metodología y salen de igual forma a la calle, aunque se ven afectadas por la falta de transporte y gasolina, igual deben realizar sus diligencias e ir a trabajar, necesariamente debemos salir a la calle”.

Ante estos hechos, el esquema 7+7 establecido es una medida de bioseguridad anunciada para prevenir y erradicar la proliferación del Coronavirus. Sin embargo, tras el recorrido realizado por las diferentes calles y avenidas de la ciudad, dejó en evidencia que el flujo peatonal y vehicular es menor en comparación al de las semanas flexibilizadas.

Por otro lado, se pudo observar en el recorrido la presencia de funcionarios de los diferentes organismos de seguridad, encontrándose desplegados por las diferentes zonas del casco central, con el fin de supervisar que los ciudadanos cumplan respectivamente con las medidas preventivas necesarias ante la pandemia que atraviesa actualmente el mundo.

