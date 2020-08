Los servicios públicos son necesarios e indispensables para la población. Sin embargo, para los aragüeños conseguir un cilindro de gas doméstico se ha vuelto una situación difícil e insostenible, ya que su costo elevado es un inconveniente para obtenerlo.

Loading...

Usuarios aseguran que los transportistas de los cilindros de gas venden las bombonas ofreciéndolas en altos precios. José Gregorio Estrada, usuario, alegó que tiene más de dos meses sin gas en su hogar, “pido que hagan cambios estructurales en Gas Aragua, principalmente en los choferes y jefes de transporte, para evitar que vendan las bombonas de gas a costos muy elevados que yo no puedo pagar, tienen que hacer cambios porque nos están perjudicando”.

“Somos muchos los viejos y parejas de ancianos que tenemos que cocinar a leña teniendo contrato con Vengas que ahora es Gas Aragua, tienen que ayudarnos porque nosotros que somos de tercera edad, el humo nos está afectando mucho, esta situación la tienen que solucionar”, agregó José Gregorio Estrada.

Ante esta problemática que agobia y aflige a los venezolanos, María Ortuño aseguró que tiene más de 3 meses que no compra el cilindro de gas doméstico, “Yo vivo en Los Naranjos, y allá desde hace mucho tiempo el consejo comunal no realiza un operativo para llenar nuestras bombonas. Además que nos están vendiendo las bombonas en dólares entre 5 y 6, una cantidad que yo, como madre soltera con dos hijos no puedo costear”.

“Por esta situación me vi en la necesidad de improvisar una cocina eléctrica conectando una resistencia, porque las eléctricas además de que son costosas no están viniendo muy buenas y la que hice me parece más duradera” agregó Ortuño.

Aunado a esto, la mayoría de las personas afectadas se han visto en la necesidad de optar por comprar una cocina eléctrica a consecuencia de la falta de gas. Asimismo, la leña se ha vuelto también una opción para las personas de bajos recursos y fuertes necesidades a las que se les dificulta conseguir una cocina eléctrica.

JENNILET DÍAZ | elsiglo

fotos | RAFAEL SALGUERO