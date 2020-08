Más de 12 días tienen los usuarios haciendo cola en la estación de servicio de La Encrucijada. Aseguran que echar 40 litros han tenido que pasar noches y largos días soportando lluvia, calor, sed y hambre.

Pedro Lecuna aseveró que el problema radica en los funcionarios que se encargan de organizar y cuidar las gasolineras. “Religiosamente llega la gandola y la cola avanza 10 carros cada 3 horas, juegan al cansancio de las personas, estamos en plena pandemia y eso parece no importarles al Presidente, al gobernador y ni a los alcaldes, después están pidiendo votos”.

Por su parte, Antonio Medina dijo que tenía 3 días en la cola con el número 200 y no había avanzado mucho. “Ni siquiera hay consideración con las personas de la tercera edad que no podemos estar en esos menesteres, lo de la gasolina se volvió en este país un negocio redondo”.

Mientras que Pedro Rodríguez indicó, “más de 15 danzando para echar gasolina tengo asignado el número 203 y cada 3 horas me muevo 2 pasitos, sol, lluvia, hambre, sed, a lo que hemos llegado en un país rico en petróleo, sin gasolina ni gas”.

Del Valle Martínez comentó que llegó hace 5 días a la cola con la esperanza de llenar su tanque de combustible, meta que no ha podido cumplir. “Vengo de San Mateo recorriendo varios municipios buscando gasolina y no he podido echar. Aquí reina el amiguismo, la viveza criolla y el que pasa por debajo de cuerda a los militares divisas, pues no se explica que todos los días han llegado gandolas y la cola no avance”.

Finalmente, Romel Morales señaló que tiene 3 días y 2 noches intentando echar gasolina y no ha podido. “Volvimos al mismo drama, y lo peor es que echar gasolina en divisas es imposible con el sueldo que ganamos. Además hay cola en ambas gasolineras”.

IRIOS MÉNDEZ| el siglo

fotos | JOEL ZAPATA