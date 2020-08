“El año escolar cerró con deudas y deterioro de infraestructuras”

El Sindicato Único del Magisterio Aragua fijó su posición con respecto a varios tópicos referente a la educación en la entidad, resaltando su denuncia sobre el daño ocasionado a las infraestructuras de las escuelas públicas.

Loading...

Al respecto, el profesor David Rodríguez, secretario de organización del Suma, destacó que “las estructuras escolares están por el suelo y en total deterioro, el hampa ha hecho fiesta por la ausencia y la falta de vigilancia en algunas escuelas de distintos municipios, las escuelas y liceos están en el esterero, además de esto, las impermeabilizaciones en las entidades educativas brilla por su ausencia, encontrándose salones a la deriva”.

Por otra parte, Rodríguez recalcó que el programa de alimentación estudiantil no fue eficiente en el accidentado año escolar culminado, aseverando que el menú no fue variado; “siempre era el mismo, arroz con lenteja, y para que esto se diera, los representantes se encargaban de compras los aliños, eso sucedió en todas las escuelas del estado”.

Indicó criticó el nivel pedagógica del año culminado; “ahora como existe la modalidad en que el alumno pasa como sea, y tiene que aprobar al alumno en los años subsiguientes, y si los profesores se niegan a firmar los certificados, los supervisores lo hacen sin ningún tipo de problema, eso demuestra que el rendimiento escolar que debe lograr el niño no se alcanzó en este año escolar recién culminado”.

EDUCACIÓN ON LINE NO FUNCIONA EN EL PAÍS

El directivo del sindicato recalcó que la modalidad tecnológica de educación a distancia no es viable en algunas zonas del país por distintas razones que tiene que ver con la falla de energía eléctrica y la ausencia del Internet.

En este sentido, el docente comentó: “En un país donde el sistema eléctrico falla en 70%, teniendo en ese mismo porcentaje a los padres y representantes que no cuentan con computadoras o teléfonos inteligentes, hay que agregar que muchas veces los representantes no logran ayudar a sus hijos porque no cuentan con la herramienta y eso dificulta más el proceso”, debido a lo cual considera una farsa “que el gobierna diga que el año escolar fue exitoso”.

Por otra parte, David Rodríguez hizo énfasis en la contratación colectiva de los docentes, resaltando que tales cláusulas del convenio no se cumplieron a cabalidad.

Acerca de este tópico aseveró que “el contrato se venció en marzo y abril y no se cumplió hasta el punto de que desde el 1 de octubre de 2018, el gobierno dejó de cumplir la cláusulas requeridas de los aumentos periódicos que correspondía por contratación colectiva, así como no lo hizo para este año 2019, esto alcanza una deuda nominal de 280% de incremento salarial, dejado de devengar por los docentes, y si colocamos las recurrencias junto con las otras primas y bonos que corresponde a los educadores, la deuda de incremento se eleva al 1000%”.

Por último indicó que el deterioro salarial en los docentes es de tal magnitud que el que devenga un mejor salario es un educador con más de 20 años de servicio con categoría VI, con estudios de postgrado, que solo gana 10 dólares mensuales.

JOSE CARPIO G | elsiglo

foto | JOEL ZAPATA