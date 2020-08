Tras cinco meses sin competencias debido a la pandemia que atraviesa el mundo, Yulimar Rojas regresa a volar este viernes a las 2:17 pm (Venezuela) en el Meeting Herculis de la Liga de Diamante que se celebrará en el Estadio Louis II.

“Gracias a Dios vamos a empezar la temporada al aire libre. Esta temporada es muy corta y es bastante especial por todo lo que está pasando en el mundo. Un año olímpico que fue postergado al 2021, donde venía con expectativas para tener un buen resultado, pero ahora ya me enfoqué que es el año que viene. Esta competencia es bastante importante para mí ya que es un nuevo comienzo y es una competencia a la cual vengo con mucha fe, fuerza y motivación y en buena forma física”, expresa Yulimar Rojas.

La venezolana quien entrenó los primeros tres meses de cuarentena en casa (Guadalajara- España), retornó con fuerza y mentalizada a sus entrenamientos al Polideportivo Fuente de la Niña.

“Para nadie es un secreto que tuvimos tres meses de confinamiento en el cual se me dificultó entrenar: no podía correr, hacer entrenamientos al aire libre, saltar, hacer fuerza, pero gracias a Dios pudimos entrenar en casa y hacer una que otra cosa que me mantuvieron a tono y ya después que logramos entrenar al aire libre fue más fácil retomar la forma física. Eso me da un plus para estar en Mónaco”, explica.

En 2016, Yulimar compitió por primera vez en Mónaco, su registro fue de 14,64. Su próxima cita fue en el año 2017 (14,84) y cerró en el 2019 con (14,98).

“Tengo buenos recuerdos. Estoy muy contenta de estar de nuevo, de venir más madura, concentrada, con más fuerza y más experiencia. Estoy súper contenta. Ya estamos en Mónaco estamos tranquilos y pensando en que el viernes será un día bonito. Estoy concentrada en hacer y dar lo mejor de mí. Ya me hice el test de la prueba del COVID y gracias a Dios fue negativo”, agrega.

La reina de cuatro Mundiales (Portland 2016, Londres 2017, Birmingham 2018 y Doha 2019), cerró su temporada indoor por los cielos: logró la mejor marca en la historia del salto triple bajo techo (15,43) en el Meeting de Madrid 2020.

El 6 de septiembre en Andújar Rojas concretó la segunda mejor marca de la historia en salto triple outdoor (15,41). Inessa Kravets es la primera (15,50), registro que posee desde 1995.

Aniversario olímpico

En sus primeros Juegos Panamericanos (Toronto 2015) se quedó en el cuarto lugar con un salto de 14,37, marca que le dio su boleto a Río 2016.

Aquel 14 de agosto de 2016, fue inolvidable: se colgó la presea de plata con un salto de (14,98 m). “Ese día fui muy feliz. Esta competencia (Mónaco), como es en la misma fecha, me da esa sensación de encontrarme con esa experiencia vivida hace cuatro años, esto me genera muchas buenas energías”, puntualiza.

