Comunidad religiosa rechaza daños a relieve de la Madre María

En días pasados, el relieve que representa el rostro de la beata Madre María de San José, nacida en Choroni, estado Aragua, fue objeto de actos vandálicos, tal acción generó el repudio de la colectividad religiosa maracayera.

Al respecto, la hermana Eucari Molina, superiora de la comunidad Inmaculada Concepción, comentó que “esta semana hemos visto con mucha preocupación lo que ha pasado con el busto de nuestra Madre María de San José, ubicado en el santuario, que se encuentra en la avenida Bolívar, en varias oportunidades ha sido atacado, la escultura fue pintada y arremetida, le fue dañada parte de la nariz y los ojos, los daños fueron reparados en cuanto a pintura de manera casi inmediata”.

La hermana denunció que “hechos como estos no pueden ocurrir. Maracay cuenta con una santa, es la altura del Dios mismo, y es icono para todos nosotros los aragueños. Agradecemos a todas las personas que se han manifestado a favor y se han mostrado consternados con todos esto”.

La religiosa hizo un llamado para que acciones como estas no se repitan ya que el relieve es un patrimonio regional, y recalcó que estos ataques no pueden darse contra ningún otro símbolo religioso o templo en cualquier parte del mundo.

HABLAN LOS FELIGRESES

Por su parte, los creyentes y habitantes de Maracay dieron a conocer la opinión sobre el hecho y coincidieron es rechazar tales acciones vandálicas.

En este sentido, Andrés Pirro indicó: “Me parece un acto de vandalismo por parte de la persona que lo haya hecho, el pueblo maracayero es católico, pronto se sabrá quien fue, o por lo menos no se escapará de la justicia divina, de esa nadie escapa”.

Por su parte, Blanca Segovia aseveró: “La Madre María es muy bella, se sacrificó por muchos niños, es una santa; esto no puede ser, hay que respetar las cosas, porque si uno no cuida lo que tiene no puede tener nada; hasta los teléfonos públicos han sido dañados”.

Importante recordar que hace dos días, el rostro en relieve de la beata, ubicado en la avenida Bolívar de Maracay, fue pintado con pintura marrón, y parte del relieve fue dañada.

JOSE CARPIO G | elsiglo

foto | JOEL ZAPATA