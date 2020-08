Los usuarios de las diferentes entidades bancarias privadas y públicas del municipio Ribas, informaron que la flexibilización ampliada en las oficinas financieras se estaba llevando a cabo conforme a lo esperado.

En este sentido, varios encuestados aseguraron que en las oficinas se estaban realizando todos los procedimientos que necesitaban los clientes sin mayores contratiempos y con las medidas de prevención pertinentes para evitar la propagación y el contagio del Covid-19, según estaba establecido.

Sin embargo, aseveraron que no todos los bancos se encontraban dispensando el dinero en efectivo, lo cual causó malestar generalizado de los usuarios que estaban esperando esta semana de flexibilización, para conseguir el papel moneda y poder realizar las comercializaciones que ameritaban.

“Los bancos para el momento están prestando un buen servicio, solamente la queja es, la poca cantidad de efectivo, por lo menos en el de Venezuela sólo nos dan 250 mil bolívares y eso no cubre nuestras necesidades o por lo menos el costo del pasaje”, manifestó César Jiménez, mientras esperaba por entrar a una sucursal.

De acuerdo con lo opinado por Jiménez, la señora Mariluz Correa agregó: “Todo lo he visto estos primeros dos días muy bien, nos han tratado con respeto, nos prestan los servicios preventivos al entrar, lo único es que a los bancos que yo he ido no tienen efectivo y es importante que dispongan más del papel moneda, por su ayuda a nosotros por lo menos los que no sólo recibimos la pensión”.

Ahora bien, otros ciudadanos enfatizaron que el inconveniente de esta jornada fue la falta de conciencia y cultura preventiva de los propios clientes, quienes no respetaban del todo los protocolos de prevención. Siendo el gran ausente, el distanciamiento social.

“La gente de los bancos nos brindan los antibacteriales, nos toman la temperatura y todo, pero nosotros mismos en la cola, no respetamos el distanciamiento, sólo veo gente con tapabocas y mal utilizados y ya, todos están montados unos arriba de los otros. Todo está transcurriendo bien al entrar al banco, pero mientras esperas están a expensas de la enfermedad”, dijo Liliana Oropeza.

Vale destacar, hubo quienes indicaron que en Ribas no todas las entidades estuvieron prestando el servicio, por lo que esperan que en el transcurso de la semana se unan al inicio de actividades, pues así fue dispuesto por el Ejecutivo Nacional.

DANIEL MELLADO | elsiglo-La Victoria