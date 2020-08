Esta semana inició la segunda fase de flexibilización “general y ampliada” y con ella en el municipio Ribas se puedo evidenciar, como continuaron las largas filas de vehículos alrededor de las estaciones de servicio de la entidad, que para el momento del reporte estaban dispensando el combustible.

Y es que según conductores posicionados en las fueras de las bombas y en las calles cercanas, el procedimiento que ya comenzaban a olvidar de pasar días en las “colas” se estaba volviendo a vivir, puesto que muchos tenían hasta cinco días organizándose para tener la oportunidad de surtir su tanques.

En este sentido, señalaron que en la jurisdicción presuntamente no estaba llegando la misma cantidad de nafta, lo que estaba generando este inconveniente que va para dos semanas. No obstante, enfatizaron que cuando la gasolina llegaba era distribuida conforme a lo previsto y sin mayores contratiempos.

“Me encuentro en la estación Gran Campo, tengo ocho días en la cola, el fin de semana nos dispersaron, pero el domingo llegó gasolina y nos volvimos a formar. El combustible está llegando aquí cada dos días, no como antes, por eso vemos tanta cola. Sin embargo, cuando hay las personas podemos llenar según lo que tenemos establecido y sin el plan pico y placa que a mi parecer es un atraso”, mencionó María Pérez.

De acuerdo con lo opinado con Pérez, Camilo Caballero, quien ya estaba próximo a entrar a una de las bombas agregó: “Tengo varios días haciendo cola y hoy por fin es que voy a poder llenar, gracias a Dios. Según lo que nos dicen los militares podemos llenar lo que queramos y es un buen augurio, pues no nos están limitando. Sin embargo, es tedioso todo lo que tenemos que pasar para poder optar por un servicio tan importante”.

Por otro lado, Miguel Osorio dijo: “Aquí en Ribas se está comenzando a poner todo difícil, cada día se pone peor. Estoy desde ayer a las 12:00 del mediodía y hoy ya estoy por poner. Pensé que ya aquí habíamos pasado este mal sabor de boca, pero no es así, pues estamos nuevamente batallando y pasando trabajo. Es preocupante esta situación, porque nadie dice nada y estamos como pajaritos en grama”.

Asimismo, los ciudadanos comentaron que ayer de las seis estaciones de servicios que hay en la jurisdicción sólo tres o cuatro estaban laborando, por lo que esperaban que en los próximos días se unieran más, para así poder ir circulando de manera más rápida.

En resumidas cuentas, los ciudadanos resaltaron que aunque se encuentran haciendo cola, están con un “medio” respiro de tranquilidad, ya que para el momento no se han presentando tantas aglomeraciones de vehículos como hace algunos meses y las autoridades están organizando de manera efectiva.

“Estamos aquí varados, pero por lo menos todavía no han comenzado las trácalas como antes y esperamos que no sea así, porque si no estamos nuevamente en el hoyo”, bromeó Carlos Bueno, mientras hacía espera sentado en la cabina de su camioneta.

DANIEL MELLADO | elsiglo-La Victoria