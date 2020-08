Choferes “viven” en las colas para poder surtir sus carros

Comenzó la semana de flexibilización, con 24 sectores económicos activados, pero la región sigue sin gasolina, lo que supone una gran contradicción que tiene a los conductores al borde de un ataque de nervios.

Loading...

Y cuando entramos en una nueva etapa, el problema con la escasez del combustible se agudiza cada día más en las gasolineras de Maracay, en cuyos alrededores la gente comenzó “a vivir” a ver si logran echar gasolina.

Muchas de las personas en las colas prácticamente se “mudaron” de sus casas para vivir dentro del carro, con la intención de no perder el puesto y así surtir sus unidades motoras, o al menos soñar con lograrlo.

En este sentido, Jesús Enrique Rodríguez resaltó: “Tengo 14 días sin llenar el tanque, de los cuales 12 estoy esperando que surtan la estación de servicio para poder echar gasolina, es horrible la situación, solo esperamos que llegue, además no tengo batería”.

Por su parte, Ángel Freites destacó: “Nueve días en la cola, es insólito que esto esté pasando, el carro no lo surto desde hace dos semanas que lo equipé en esta misma bomba, pero de allí en adelante no ha llegado el combustible”.

Asimismo, Félix Andrade agregó: “Son 9 días que no he podido equipar el carro, gracias a Dios vivo cerca de la bomba y voy y vengo, pero aquí hay personas que se quedan durmiendo y tienen más o el mismo tiempo que yo; trato de no salir lejos porque ya tengo es la reserva en el tanque”.

En igual situación se encontraba Rafael Molano, quien comentó: “Bueno, yo no tengo tantos días, solo 3, aquí es calarse la cola y estar aquí durmiendo y soportando zancudos, incomodidad, entre otras cosas”.

Y aunque el panorama no pinta bien, siguen los rumores de que “pronto se resolverá” el problema, y los conductores se dedican a “hacer su nueva vida” en las colas, con la esperanza de que la paciencia rinda frutos, y rogando que el combustible llegue a la estación de servicio donde están haciendo la cola.

JOSÉ CARPIO G| elsiglo

Foto| JOEL ZAPATA