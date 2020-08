A pesar de que ya para esta época, los padres y representantes se encontraban realizando las primeras compras de los útiles escolares, actualmente esto al parecer quedó en el pasado, pues las ventas de estos artículos no se han registrado en las librerías y ferias escolares del municipio Ribas.

Loading...

Con respecto al tema, dueños y encargados de estos sitios explicaron, que las comercializaciones de los artículos de las listas escolares no han tenido mayor salida, ya que no sólo las familias no cuentan con los ingresos necesarios, sino que también no saben a ciencia cierta, cuando se dé el inicio del años escolar desde la infraestructura de sus planteles educativos.

Del mismo modo, señalaron que tampoco han llegado los pedidos de mercancía por parte de los proveedores, por lo que están ofreciendo sólo lo que les queda del año que va transcurriendo. “No sólo no viene gente a comprar útiles, sino que tampoco han venido los distribuidores con mercancía. Las ventas de esta índole están estancadas”, puntualizó Jovany Crespo dueño de una papelería.

Por otro lado, los implementos que si han estado vendiendo son los que tienen que ver con: materiales para manualidades, de oficina y todo lo que va inmerso en las inscripciones de los chicos en los colegios, ya sea, carpetas, hojas blancas, ganchos y hojas.

“Las personas muy poco llevan parte de las listas escolares, lo que más buscan son: foamis, cartulinas, pegas, pinturas, escarchas, todo lo que se utiliza para crear detalles en casa. Aunado a esto también vienen por artículos como tintas de cellos, hojas, carpetas, libros administrativos, lapiceros, en sí, lo que necesitan para sus sitios de trabajo. Esto sin dejar a un lado las fotocopias”, manifestó Andreina de Guveia, vendedora de una feria escolar.

Finalmente, quienes laboran y llevan las riendas de estos sitios, manifestaron su tranquilidad por las ventas que han estado manteniendo, en medio de este confinamiento, no descartan que próximamente comiencen las búsquedas de lo pedido en las listas escolares.

DANIEL MAELLADO | elsiglo – la Victoria