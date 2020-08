Con los 20 puntos que Carmelo Anthony sumó en el triunfo de los Trail Blazers de Portland ante los Sixers de Filadelfia 124-121 en tiempo extra, el alero fuerte se convirtió en el decimoquinto máximo anotador en la historia de la NBA, superando a Paul Pierce.

El jugador de la franquicia de Portland acumula ya 26 mil 411 puntos a lo largo de su carrera y Tim Duncan, exestrella de los Spurs de San Antonio, con 26 mil 496, es su siguiente objetivo.

A los 36 años y después de haber estado parado durante meses, “Melo” fue contratado por los Blazers para seguir demostrando su calidad y su facilidad anotadora. Mucho más delgado después de la pausa de la NBA por el coronavirus, es una pieza básica en los esquemas de Portland en la burbuja de Disney World, ahora que el equipo se encuentra en franca lucha con los por obtener una plaza en los playoffs con los Grizzlies de Memphis, Spurs de San Antonio y Soles de Phoenix.

A su hito de entrar en el sitial de los 15 mejores anotadores de la historia de la NBA no le dio demasiada importancia. “Es un honor. Me siento afortunado de poder estar jugando todavía. Alcanzar el Top 15, no quiero subestimarlo. Hay muchos grandes ahí. Es difícil celebrarlo ahora mismo. Lo aprecio, es lo que es, una gran marca. Pero es difícil hablar de ello cuando estás en medio de la lucha así, hay mucho en juego”, valoró Anthony.

AVN