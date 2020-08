El secretario general de Acción Democrática en el estado Aragua José Trujillo reafirmó la posición de una parte del partido blanco, dirigida en el ámbito nacional por el diputado Henri Ramos Allup de no asistir a las elecciones del 6 de diciembre.

El parlamentario nacional y presidente de la Comisión de Salud en la AN explicó las razones por el cual la tolda política no va a participar en los comicios del próximo mes de diciembre para elegir a los diputados que conformaran la Asamblea Nacional.

En este sentido, Trujillo destacó, “es importante recordar que AD no va a participar en las elecciones del fraude, es importante que la gente este clara que la forma en que se nombró el CNE, a través de un TSJ irrito, nombra a un Consejo Electoral ilegal, el Gobierno saltó el paso de que le corresponde a la AN de nombrar el poder electoral”.

Por su otra parte, el diputado afirmó que “a parte del que el CNE es ilegal, se ha violado la ley electoral, modificando circuitos, transformando la ley para escoger los diputados indígenas entre otras; efectivamente en el pasado nosotros participábamos en los procesos y luego se denunciaba el fraude, en esta oportunidad es al contrario, antes de ir al fraude porque es muy evidente que viene un fraude electoral”.

Con respecto al tema el parlamentario aseguró que los organismos internacionales como las Naciones Unidas, la Comunidad Europea, OEA, grupo de Lima señalaron que ese proceso para escoger el CNE era ilegal y por lo tanto esa asamblea no la iba a reconocer.

Asimismo, enfatizó lo siguiente: “Esas elecciones no cuentan con el apoyo internacional y no le van a dar el respaldo así como sucedió con la ANC, que no se reunió más nunca y nadie sabe el destino de esa asamblea, si persisten hacer un proceso amañado no va a contar con el apoyo internacional”.

Por otra parte, el secretario de AD en Aragua indicó que se sigue reuniendo comisiones de la AN para nombrar el CNE y que ese proceso va a continuar, donde el ente legislador esta haciendo según explica lo concerniente para nombrar los miembros del poder electoral.

Al respecto, Trujillo explicó que “el CNE debe estar decidido por la AN, y todos los pasos se están llevando de acuerdo a las normas que están en la constitución, el comité de postulaciones para el mes de Octubre debe estar listo y cuando esto suceda lo vamos a nombrar para hacer unas elecciones libres e independientes”.

El gobierno no lo reconocen más de 67 países

El diputado José Trujillo indicó el porque de las intenciones de realizar unas elecciones por parte del Gobierno Nacional, donde acotó el desconocimiento de varias naciones al Ejecutivo Nacional.

En este sentido, manifestó: “Maduro quiere legalizar una asamblea con el propósito de que le quiten las sanciones y lo reconozcan a nivel internacional, pero esta vez la situación se invirtió, el mundo le dijo, que si él hacia eso no se le iba a reconocer”.

De esta manera, apuntó que “el agravante es que las sanciones van a venir no solo a personeros del gobierno sino a familiares y amigos, le van a retirar todos los embajadores de la comunidad europea; si vamos a elecciones le favorecería a Maduro si no participamos le agravará la situación, Maduro quiere que le legalicemos la dictadura”.

Por último, aseveró que “estoy casi seguro que las elecciones serán suspendidas por que el Gobierno Nacional conoce cual es la situación a la que se enfrenta, y las excusas es el covid 19, la gasolina”.

El diputado por oto lado, aseguró que 26 de partidos de la oposición incluyendo a Acción Democrática realizó un documento para enviarlo a nivel nacional e internacional, donde se explica las razones políticas del porque no van a participar en el proceso electoral.

Entre tanto, con respecto del partido blanco enfatizó “la tarjeta de AD fue secuestrada por el Gobierno entregada a una persona que no es responsable, no se le puede pedir a los partidos que vaya a elecciones sin tarjetas es algo absurdo, no nos vamos a prestar para esta falsa”.

JOSE CARPIO G | elsiglo