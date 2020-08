Desde hace unas semanas, las escasez de combustible se ha agudizado en la jurisdicción aragüeña y las colas en las diferentes estaciones de servicio cada días son más kilométricas, razón por la cual los conductores se la han tenido que ingeniar y volver a activar el sistema de gas en vehículos.

Usuarios destacaron que, aunque la bombona de gas no les dura el mismo tiempo que el tanque de gasolina, es una solución eficaz para la problemática que actualmente golpea a gran parte del país.

En este sentido, Juan Pablo Osta, destacó que el sistema a gas de su vehículo le dura 50 kilómetros, “es nada más para trabajar y andar en la ciudad, pero ha ayudado durante estos tiempos difíciles, tengo ya un mes que he usado solo el sistema a gas ya que no he podido abastecer de combustible”.

Asimismo, Alexander Núñez, manifestó que en otros vehículos el gas rinde 100 kilómetros, lo que le ha permitido resolver, “cada día y medio o dos días máximo debo abastecer de nuevo el carro con el gas, pero es una alternativa ante las largas colas de gasolina”.

Núñez recalcó que desde hace dos meses no ha podido surtir de gasolina, “el carro necesita algo de gasolina para poder trabajar bien con el sistema de gas, entonces trato de tener un poco siempre, pero he rodado el vehículo es con el gas”.

Por último, los usuarios detallaron que una de las ventajas del sistema de gas es que hasta los momentos no se ocasionan largas colas para surtir, a diferencia de la gasolina donde algunas personas denunciaron que llevan hasta siete días en colas y todavía no han podido abastecer sus vehículos.

MÓNICA GOITIA | elsiglo