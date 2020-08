Diputada Castro de Forero exigió libertad de presos políticos

La diputada de la Asamblea Nacional (AN), Yajaira Castro de Forero denunció las pésimas condiciones que se encuentran los presos políticos en el país, además de las violaciones a sus DDHH.

Sobre la situación, Castro de Forero expresó su preocupación, antes la información obtenida de manera extraoficial, de un posible brote de Covid-19 en el Helicoide, “durante las últimas horas nos informaron que un preso se encuentra hospitalizado en el Hospital Universitario de Caracas por estar contagiado de coronavirus, además la ONG Una Ventana por la Libertad reportó 51 reclusos en las cárceles venezolanas también han sido contagiados”, indicó.

Recordó que, la Alta Comisionada de los DDHH de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet en su informe sobre Venezuela solicitó al Gobierno de Nicolás Maduro para que liberen a los presos políticos, “el Estado es el único responsable de la integridad física de todos los privados de libertad”, afirmó.

La legisladora alertó sobre posibles casos de Coronavirus en centros penitenciarios y sedes de organismos de seguridad del Estado, “desde el mes de marzo los presos políticos tienen prohibidas las visitas de familiares, entonces nos preguntamos ¿cómo llego el virus a los calabozos?, opinó.

Ante este problema de salud, Castro de Forero exigió a todos los directores de los centros penitenciarios, así como del Sebin y Helicoide que tomen medidas de prevención y seguridad, con el único fin que los presos no sean contagiados.

Subrayó que, los presos actualmente no cuentan con condiciones óptimas de higiene, por lo que están propensos a padecer de enfermedades, las cuales no podrán ser controladas por las autoridades responsables, a consecuencia de no tomar medidas de prevención oportunamente, “esto colocando en riesgo la vida de los privados de libertad”, consideró.

Finalmente, la legisladora instó al poder judicial, otorgar la libertad plena de los presos políticos, “algunos de los privados de libertad tienen boleta de excarcelación, otros ya tienen la medida alternativa de cumplimiento de la pena, mientras algunos están enfermos y merecen una medida humanitaria”.

ZULEIKA ROSALES | elsiglo

Loading...