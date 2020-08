Continúa la agonía en las estaciones de servicio en Maracay

Las estaciones de servicio de Maracay estuvieron ayer repletas de vehículos a la espera de la llegada de la gandola que distribuye el preciado combustible, ya que el tiempo de espera de los conductores en las colas sobrepasa los cuatro días.

Al respecto, José Araque destacó: “Tengo cuatro días en la cola, mi vehículo, aunque no es mi trabajo principal, lo requiero para mi uso diario, hacer diligencias y otras cosas personales, pero tengo aproximadamente dos semanas que no he podido surtir”.

Por su parte, Johan Jiménez comentó: “Son cinco días de agonía y espera para surtir de gasolina, mi camioneta es mi fuente de trabajo y estoy parado casi una semana, no he encontrado como obtener ingreso para el sustento de mi familia”.

Igualmente Benjamín Rodríguez indicó: “Tengo la esperanza que a esta estación llegue la gasolina, tengo una semana que no surto el vehículo, mi carro es mi empleo, sin el carro no consigo mi sustento, estoy esperanzado de que sí va a llegar la gasolina”.

Con respecto al tema, Jean Carlos López enfatizó: “Estamos en busca o en la caza del combustible para poder trasladarnos de un sitio a otro, he estado repasando diversas colas y es el mismo escenario, en todas hay colas, y desabastecimiento general, yo tengo semana y media que no he surtido el carro”.

Lamentablemente, la gran mayoría de los conductores no pudieron acceder ayer al combustible, y siguen sin existir ni una información oficial sobre las causas de esta nueva crisis, ni mucho menos se maneja información oficial sobre la disponibilidad en cada una de las estaciones, la colectividad simplemente se lanza a la calla a ver si tiene suerte y equipan.

JOSE CARPIO G | elsiglo

foto | JOEL ZAPATA