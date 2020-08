Quienes se encargan de reparar y hacer servicios a las bicicletas en el municipio Ribas, informaron que han aumentado la demanda de los mismos en los últimos meses, mientras que el país se mantiene en cuarentena.

Señalaron en este tiempo de confinamientos social son muchos los que han vuelto a retomar esta práctica y han mandado a repararlas con el objetivo de usarlas como medio de transporte.

Y es que según estos mecánicos, la petición de los ciudadanos con respecto al acomodo y a la puesta en marcha nuevamente de las bicicletas, se debe no sólo a que el confinamiento los ha llevado a buscar nuevas formas de distraerse, sino a las deficiencias en servicios primordiales como: el transporte público y la adquisición de gasolina.

Con respecto al tema, José Ramón Rengia, quien hace este tipo de trabajo en la calle Rivas Dávila, desde hace aproximadamente cinco meses la demanda aumentó considerablemente.

“Debido a diversas razones las personas han traído sus bicicletas para que se las repare, lo que más se ha visto es el cambio de tripa y cauchos, aparte del mantenimiento”, agregó que por ser este medio de transporte bastante práctico las personas están desempolvándola, además que es más económico que un repuesto de carro o moto.

“La gente está usando la bicicleta para ir a su trabajo, para hacer las compras de las semana, hacer deliverys, ejercicios y demás funciones que hasta nos podríamos sorprender. A mi parecer es una buena opción, puesto que no sólo palea la situación que se vive, sino que ayuda al medio ambiente”, puntualizó Rengia.

Del mismo modo, explicó que el servicio más llevado es el mantenimiento, este sale en 5$ aproximadamente o al cambio, ya que trae engrasado, acomodo de rines, cambios y además los frenos. “Un combo completo para que puedan realizar sus diligencias y es bien recibido, porque diariamente recibo entre 2 y 5 bicicletas”, exclamó.

En resumidas cuentas, las bicicletas se han convertido en un resuelve para los ciudadanos, quienes debido a la situación que atraviesa el país, deben salir diariamente.

“Yo saqué de nuevo mi bici, me ayuda demasiado, porque ahorita no hay gasolina, los transportistas subieron el pasaje y no vemos efectivo”, manifestó Carlos Colmenares mientras estacionaba su vehículo dos ruedas en las afueras de un comercio.

DANIEL MELLADO | elsiglo