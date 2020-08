Ciudadanos protestaron por falta de combustible en Maracay

Este jueves, ciudadanos decidieron trancar varias calles y avenidas de la ciudad de Maracay del municipio Girardot, esto como mecanismo de protesta, debido a la agudización de la escasez de combustible en la jurisdicción aragüeña.

Ante esto, los usuarios alegaron que llevan más de cinco días a las afueras de las diferentes estaciones de servicio, tanto subsidiadas como aquellas donde se cobra el combustible en moneda extranjera, y todavía no han podido abastecer sus vehículos ni han obtenido ninguna repuesta al respecto.

En este sentido, Gerardo Antonio, manifestó que lleva ya 10 días en una cola y todavía no ha podido equipar su carro, “hemos estado días y noches acá y no hay ninguna repuesta por parte de los organismos competentes, no he podido tener gasolina ni de la cara ni de la barata, es una situación angustiante además de peligroso”.

Durante el recorrido del equipo reporteril de elsiglo se evidencio una larga de vehículos en una estación de servicio ubicada en las cercanías de la avenida Santos Michelena, donde los ciudadanos indicaron que llevaban más de 9 días en la misma y todavía no habían recibido repuesta sobre si el combustible iba a llegar o no.

De igual forma, se conoció que usuarios decidieron trancar la avenida Constitución en ambos sentidos, exigiendo que llegara el combustible a las dos estaciones de servicios, ya que tienen muchos días en la cola y nadie les indica si va llegar la gandola del combustible o no.

Finalmente, importante mencionar, que durante esta semana se han observado largas colas en las bombas de gasolina de la entidad, donde ciudadanos pasan días y noches a la espera y con la esperanza de poder surtir con combustible sus vehículos.

MÓNICA GOITIA | elsiglo