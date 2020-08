Bracho se pronunció en rechazo a las elecciones parlamentarias

La diputada a la Asamblea Nacional (AN), Nora Bracho, junto a otros parlamentarios, se pronunció este lunes en rechazo a lo que calificó es un “fraude electoral”, que “pretende perpetrar el gobierno de Nicolás Maduro durante las elecciones parlamentarias fijadas para el próximo 6 de diciembre”.

La parlamentaria denunció que es un irrespeto total a la tragedia que vive el venezolano, que se imponga un sistema de 7+7, mientras que el Consejo Nacional Electoral (CNE) espurio designado por Maduro tiene las puertas abiertas constantemente para unas supuestas inscripciones electorales.

“Además, es un irrespeto para el sector privado que se le establezca una medida que sólo genera pérdidas, es un irrespeto, para el pueblo, que se compren máquinas para unas fraudulentas elecciones, cuándo no han comprado máquinas respiradoras para atender la pandemia en nuestro país”, manifestó durante una rueda de prensa de la Unidad Democrática.

Expresó a su vez, que las medidas del régimen no se adaptan a las necesidades de los venezolanos. “Hoy miles de ciudadanos, no solamente están muriendo ante la pandemia, mueren de mengua y de hambre en todas las ciudades de nuestro país, porque no tienen con qué comer”.

SIN RECURSOS NI DINERO

Bracho destacó que el 90% de los venezolanos manifiesta que no sabe cómo mantenerse durante esta cuarentena, debido a que no tienen recursos ni dinero.

Aseveró que el régimen ilegítimo no está trabajando en pro y beneficios del pueblo venezolano, “por el contrario de nosotros, que seguimos luchando por la libertad y la democracia, que se traduce en que tengamos de nuevo la calidad de vida que tenemos en otra era”, continuó.

“Estamos trabajando por la calidad de vida de nuestro pueblo, para que pueda ir al supermercado a comprar lo que quiera, que pueda abrir el grifo y salga agua, que pueda encender la luz, tener transporte digno y tener nuevamente a la familia unida y retornen los 5 millones de venezolanos que pasan trabajo en otros países porque sienten que lo tienen ningún futuro en nuestra nación”, enfatizó.

Finalmente, aseguró que continuarán luchando y entregados a esta pelea por la democracia y unas verdaderas elecciones libres y transparentes, donde los ciudadanos puedan manifestar su intención y votar libremente.

