Comunidad espera que se resuelva pronto problemática del gas doméstico

Desde hace varias semanas los habitantes de diversas comunidades de la entidad se han visto afectados por la escasez del gas doméstico, lo que los ha obligado a ingeniárselas para poder preparar los alimentos.

Ante esto, el gobernador del estado Aragua, Rodolfo Marco Torres, anunció que a mediados de mes arrancan las operaciones de la empresa Aragua Gas, para así poder fortalecer el servicio y brindar una pronta respuesta a los ciudadanos, y dicha empresa trabajará de la mano con los alcaldes y alcaldesas de la entidad.

Ante el anuncio, Orlando Salas destacó que en el municipio Mariño se han realizado diversos operativos en un trabajo mancomunado con el gobernador Marco Torres y la alcaldesa Joana Sánchez, “en diferentes comunidades se están realizando unas jornadas especiales de gas doméstico, ya en días pasados en los barrios Rafael Caldera, Anca y Rafael Hernández, se beneficiaron más de 600 familias, y seguiremos realizando otros operativos por una jornada especial por medio de esta nueva empresa, lo que será de gran ayuda para todos los habitantes de los sectores más vulnerables”.

Asimismo, Rosa Espejo resaltó que las instituciones educativas también se encuentran esperanzados con la solución de la problemática del gas, “muchas escuelas tienen la Corporación Nacional de Alimentación Escolar (CNAE), además serán beneficiados con la distribución de gas, ya más de 115 instituciones educativas se les ha entregado cilindros de diferentes tamaños, esto en un trabajo en conjunto, estamos contentos por esta respuesta y así se garantizará la comida a los niños y estudiantes y con esta nueva empresa se logrará un mejor trabajo”.

Además, los ciudadanos señalaron que esperan que el problema se solvente pronto, ya que debido a la escasez han pasado meses sin el servicio de gas doméstico, tal es el caso de Cindia Nieves, quien señaló que lleva más de un mes sin gas, “tengo una niña de 9 años y me ha tocado solucionar, he ido a los llenaderos pero no nos han atendido, además algunas personas nos venden las bombonas en dólares y de verdad no tenemos, la única respuesta que nos dan es que no hay gas y las gandolas no llegan”.

Por último, César Sánchez indicó que ya lleva cuatro meses sin el servicio de gas y todos los días se dirige a los llenaderos para ver si lograr comprar una bombona, “es complicado cuando te piden dólares y no los tienes, tengo que venir en la madrugada y pasar el día en un llenadero y muchas veces simplemente no me venden nada, de verdad la situación es angustiante y esperamos que se resuelva pronto”.

MÓNICA GOITIA | elsiglo