El Movimiento Prociudadanos empezó una campaña en redes sociales promoviendo un manifiesto público, donde exigen a el Gobierno cumpla como Estado miembro de la Organización de Naciones Unidas, con el trámite que debe hacer cancillería de pedir la Asistencia Electoral en el proceso electoral de diciembre de 2020.

La petición fue montada la plataforma Change.org, y busca recabar firmar para que la ONU esté como observador en las venideras elecciones.

Según Prociudadanos: “Es una prerrogativa de los Estados miembros, solicitar a Naciones Unidas la observación o acompañamiento en el proceso electoral. Esto debía hacerse con tiempo, sin embargo, hasta el día de hoy, el Gobierno no ha enviado la solicitud formal a la ONU”

“Un proceso electoral sin una asistencia técnica mínima de Naciones Unidas, no provee la confianza que los electorales necesitan para ejercer el derecho al voto” dice el documento promovido por la organización liderada por Leocenis García.

“El cumplimiento de la Constitución Venezolana (CRBV) y las Leyes Electorales es la mejor garantía para tener elecciones libres y transparentes, en donde no se vulneren los derechos a elegir y ser elegido, donde se establezcan lapsos que no puedan ser relajados, donde se respete verdaderamente la voluntad del pueblo, donde no se permita el ventajismo político y la parcialidad del ente regulador, y donde se realicen todas y cada una de las fases de un proceso electoral en observancia de los principios democráticos y lo derechos humanos” termina el documento.

