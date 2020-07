Gremio médico alerta ante aumento de casos comunitarios de Covid-19

El aumento de los casos comunitarios de Covid-19, también conocido como coronavirus, que se ha evidenciado en los últimos reportes en el país, ha ocasionado que el gremio médico se mantenga en alerta constante y preocupado por las consecuencias lamentables que la enfermedad pueda acarrear a la población venezolana.

Loading...

Ante esto, el doctor Ramón Rubio, presidente del Colegio de Médicos del estado Aragua, y el doctor José Trujillo, presidente de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, resaltaron que la prevención primaria para controlar el repunte de casos de Covid-19 depende de los ciudadanos y que los mismos cumplan con las medidas de prevención y bioseguridad.

En este sentido, el doctor Rubio indicó que desde el sector salud que hace vida en la jurisdicción aragüeña, ven con preocupación la forma alegre y despreocupada con la cual la población asume la responsabilidad de la prevención de la pandemia del Covid-19.

“Siempre he dicho que la salud es un derecho constitucional y es obligación del Gobierno nacional, regional y municipal, velar por la misma, pero acá tiene que existir un binomio de comunidad organizada y dedicada, y los entes se deben encargar de proveer para que todo esto ocurra y el sector salud unido”.

Asimismo, el especialista resaltó que las medidas de prevención primaria es la única tabla de salvación que en este momento tienen los ciudadanos, “no debemos olvidar que desde hace como cuatro años Venezuela estaba pasando por una grave crisis humanitaria de todo el sector salud y la misma se agravó con la pandemia”.

Manifestó que al terminar una semana de cuarentena radical se observa como en las calles las personas no están respetando las normas mínimas de prevención, “centro de la ciudad, mercados, establecimientos, centros comerciales, entre otros, no usan tapabocas y si lo usan es de forma incorrecta, no hay distanciamiento social, en algunos comercios no se está utilizando las medidas de desinfección como son los geles antibacteriales o con base alcoholadas, nada de esto se está respetando”.

Ante esto, el profesional de la salud hizo un llamado a todos los aragüeños y venezolanos en general para que respeten las medidas de prevención primaria, “además se debe incrementar las medidas de dotación a todas las personas que tengan que tratar directamente en el sector salud, y sobre todo que se haga una campaña de concientización que llegue a la comunidad”

Rubio resaltó que en cuanto a las medidas implementadas por los entes gubernamentales, en su opinión deberían ser un poco más estrictas y severas en cuanto al control de la movilidad social de las personas en las calles, “muchas personas en las vías que no cumplen con las medidas correctas para prevenir el virus, se puede ver como en otros países, como por ejemplo los europeos, a las personas que irrespetan la cuarentena se les colocan multas en dinero, que son bastantes costosas, y esto ha hecho que las personas se mantengan en sus casas y solo salgan a las calles el que de verdad deba salir”.

Ramón Rubio, recalcó que entre los organismos del estado del estado, gremio médico y ciudadanos en general, se debe trabajar unidos y con conciencia para evitar que el virus haga estragos en el país, “entre todos tenemos que tratar que esta pandemia no nos siga azotando de esta manera tan cruel y hasta que progresivamente logremos salir de la misma”.

EL CORONAVIRUS NO ES UNA MENTIRA

Por su parte, el doctor José Trujillo manifestó que ve con preocupación cómo los aragüeños y venezolanos en general creen que el Covid-19 o Coronavirus es una mentira del gobierno nacional, “se les debe aclarar que es una realidad, y prueba de ello es que el país ya supera los 14 mil casos y más de 130 fallecidos”.

En este sentido, indicó que a nivel global existen más de 15 millones de personas con el virus de Coronavirus, “en todo el mundo hay aproximadamente 628 mil fallecidos, es una realidad de la que los ciudadanos deben tener conciencia”.

Destacó que en su opinión, las personas dudan de la enfermedad ya que los primeros meses del virus en el país, el ejecutivo nacional no fue sincero con los ciudadanos, “todo eso debemos apartarlo, ya que ahora si estamos en la verdadera crisis de la enfermedad y las personas deben tomar las medidas”

Trujillo, recalcó que si la población no cumple de forma correcta con las medidas las consecuencias pueden ser trágicas, “debemos estar preocupados de la situación en el estado Zulia, en el territorio nacional ya van 22 médicos fallecidos por Covid-19 y de esa cifra en el Zulia hay 16”.

Asimismo, destacó que ocurre en el estado Zulia es que los sistemas de bioseguridad no son los adecuados, “la gente cree que este problema del coronavirus es un invento, pero no señores esto es cierto, es una realidad y estamos en plena curva exponencial, de hecho actualmente en el planeta Tierra, Sudamérica es el epicentro de la pandemia, primero fue Asia, después Europa y ahora toca a Sudamérica lo que significa que Venezuela no va a escapar”.

El también parlamentario de la AN indicó que muchas personas todavía piensan que las cifras que entrega el ejecutivo nacional son mentiras, pero la realidad y lo que deben notar es que en esta semana solamente hay más de 4 mil casos, “es para que las personas se preocupen y tomen conciencia, en la ciudad de Caracas el sector privado de salud ya colapsó, y esto pasó ya que las personas saben que el país está pasando por una crisis humanitaria compleja entonces prefieren ir a las clínicas y las mismas colapsaron”.

Del mismo modo, Trujillo mencionó que estamos en pleno epicentro del virus, “a nivel mundial hay tres países que están en toda América y son Estados Unidos, Perú y Chile que son los que más tienen casos, “ya Europa viene en descenso, si ustedes revisan donde apareció el paciente cero que fue en China, si se observa el área Asiática se encuentra con algo interesante y es que todo el mundo sabe es que el sistema de salud de China es muy malo y eso es lo ha hecho que todas las pandemias vengan de allá”.

MÉDICOS DEBEN TENER EQUIPOS DE BIOSEGURIDAD

Más adelante, el presidente del Colegio de Médicos, indicó que en cuanto al punto de vista hospitalario y ambulatorio es preocupante los escasos equipos de bioseguridad y protección que están usando el personal de salud, “no solo hablamos de los médicos y enfermeras, bioanalistas, personal de saneamiento ambiental, el mismo personal de seguridad, apenas se les dota de un tapabocas y guantes, cuando sabemos que si se va a tratar pacientes con Covid positivo o una sospecha, deben de tener un equipamiento mínimo de bioseguridad”.

Destacó que el personal de salud debería de usar gorros, tapabocas, guantes, batas que cubran todo el cuerpo, botas desechables y el protector facial, “esto sería lo ideal ya que el contacto no es solo a través de la nariz y la boca, sino todo tipo de mucosa y se puede transmitir a través de los ojos”.

Por su parte, José Trujillo acotó que de la cifra de médicos fallecidos por Covid-19 en el país el 32%, siendo el estado Zulia la jurisdicción con números más elevados, mientras que la ciudad de Caracas no es elevada ya que si cuentan con los sistemas de bioseguridad correctos.

“Es algo como lo que está ocurriendo en el hospital más importante de Maracay, donde el doctor Benito Aguilera hace un comunicado, donde le prohíbe a los médicos tener equipos de bioseguridad y solo pueden ser usados para el personal que atienden enfermos de Covid-19, pero el doctor Aguilera se olvida que existen pacientes asintomáticos y que solo caminar por los pasillos del centro de salud se pueden infectar y esto pasa ya que muchos médicos tienen miedo de enfermarse y se están comprando sus equipos, ya que eso es lo que les da seguridad”.

USO CORRECTO DEL TAPABOCAS

Rubio, indicó asimismo que el uso correcto del tapabocas es de gran importancia ya que el mismo debe cubrir la nariz, boca y barbilla de forma hermética, “si es desechable debe ser reemplazado mínimo cada 6 o 8 horas y si es de tela reusables, se debe esterilizar de forma correcta

Precisó que existen varias forma de desinfectar un tapaboca, “los de telas pueden ser lavados con detergentes común y colocados en sustancias con más del 60% de alcohol y además de esto colocarlos al sol o un planchado riguroso, y esto debe ser a diario, además deben tratar de no usarlo por más de 6 o 7 horas continua, ya que allí se acumulan secreciones”.

Asimismo, resaltó que en aquellos países donde se desechó el uso del tapabocas se vio un aumento exponencial de la virosis y cuando se rescató a medida de prevención las cifras bajaron, “Corea del Sur y Taiwán lograron controlar la pandemia con esta medida, y debemos tomar los buenos ejemplos a nivel mundial”.

José Trujillo, destacó que el sureste asiático tiene una curva plana del virus del Covid-19 debido a que todos usan el tapabocas, “ustedes tienen que ver a un niño japonés va a la escuela, ellos se quitan los zapatos se limpian y se lavan las manos antes de entrar a clases y mantienen la distancia de un metro, y en las casas es igual, es por ello que en Asia no ha causado estragos la pandemia y es que ellos ya tienen cultura del tapabocas pero en Venezuela eso no existe”.

Resaltó que Venezuela tiene la posibilidad de evitar que acá ocurra lo que pasó en Ecuador y está pasando otra vez en Quito, “las personas han muerto porque se quitaron el tapabocas, hemos observado como los casos en el territorio venezolanos están subiendo de manera exponencial, esto debe crear una conciencia a usarlo de forma adecuada”.

SE ELEVAN LOS CASOS COMUNITARIOS

Trujillo manifestó que Venezuela tiene dos meses de atraso con respecto al Covid-19, “el virus se inició en septiembre del 2019, pero como era el Año de la Rata en China, no se dijo nada para que la economía que producía el turismo no cayera, pero allí se esparció el virus por el mundo y lo que pasa en este país es que desde hace algunos años se perdió los vuelos internacionales, ejemplo y es que entre noviembre y enero en Brasil fueron 45 millones de pasajeros, en Panamá 18 millones de pasajeros y en acá solo 700 mil pasajeros, esa es la explicación del porque estamos atrasados”.

Indicó que al principio cuando empezaron a salir los casos de coronavirus en el país eran importados pero la realidad ahora es que son comunitarios, “las cifras cambiaron, lo que quiere decir que ya el virus se nos instaló, y esto es como el dengue se va a quedar para siempre”.

Recalcó que existen dos tipos de virus, el de ADN y ARN, “el primero tiene la particularidad que cuando entra se queda en el cuerpo, ejemplo de ello el HIV, y el segundo es el caso del Coronavirus ya que no se queda en el cuerpo y lo que deja son huellas anticuerpos, y es importante saber esto ya que no habrá recaída, solo que como tenemos dos meses atraso es que vamos subiendo”.

El presidente de la comisión de salud de la AN enfatizó que en los meses de agosto y septiembre será el pico más alto de la enfermedad en el país, “esto significa que lo que usted está viendo en todo el continente lo vera en esos meses en Venezuela, por eso el gobierno dijo que el 7+7 hasta diciembre, y es que ellos saben que lo que viene es un desastre en el sistema de salud”.

Manifestó que la cuarentena es lo único que puede salvar a la población, “es por esto que el ciudadano debe tener mucha responsabilidad en el uso del tapabocas y no salir cuando se le ordene que no salga, el gobierno no tiene un sistema de salud adecuado y no tiene como ayudarte, en estos días ví la inauguración en el Seguro Social de San José, ojala que abran más unidades ya que eso es lo que viene, es inevitable y entre septiembre y octubre podremos estar hablando entre dos mil casos diarios y cien muertes diarias”.

MÓNICA GOITIA | elsiglo

fotos | RAFAEL SALGUERO| JOEL ZAPATA