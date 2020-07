Los adultos mayores y jubilados del Eje Este del estado Aragua, quienes cobraron la pensión del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) a principios de esta semana, manifestaron que con lo cancelado sólo les alcanzó para comprar dos o tres artículos alimenticios.

Y es que según los pensionados, 400 mil bolívares no son suficientes para cubrir todas las necesidades que ameritan, por lo que les ha tocado jerarquizar para poder rendir un poco el ingreso mensual, dejando a un lado la compra de medicinas.

En este sentido, muchos fueron los que informaron que más de un kilogramo de café, una harina precocida y un cartón de huevos no pudieron adquirir, puesto que el “poquito” que les quedó fue tomado para pagar a revendedores de efectivo para mantener el pasaje y más ahora que subió.

La señora Balbina Landaeta, mientras caminaba en busca de algunos vegetales manifestó: “Nos depositaron 400 mil bolívares, en mi caso vivo sola y eso lo tuve que estirar, compre un medio cartón de huevos, una harina y lo demás lo gaste en vegetales, porque si no, no como, todo está demasiado caro y eso el gobierno no lo ve. Los abuelitos estamos pasando penurias”.

De acuerdo con lo opinado por Landaeta, Ángel Marín agregó: “La pensión no me alcanzó sino para comprar para el cafecito. Y ando buscando un medio o dos lochitas para poder hacer un cambio y pagar pasaje, vivo en una zona aislada por lo que me veo en la obligación de comprar efectivo para poder movilizarme en ocasiones doy 150 mil para que me devuelvan 100 en efectivo y eso no lo ven las autoridades”.

Por su parte, el señor Miguel Soto aseveró que el término “Pensión” desapareció de su dialecto. “Nosotros los pensionados no comemos con ese salario que tenemos en estos momentos, por eso esa figura desapareció; lo que dan no nos sirve para nada. Ahorita uno no puede comprar ni medicinas todas tienen precios que sobrepasan los 400 que nos dan, ni los blíster pues”, enfatizó.

En resumidas cuentas, los beneficiados con la pensión del IVSS en esta parte del Eje Este, expresan que seguirán pasando “Roncha” para poder sobrevivir con lo que les depositan mensualmente. Resaltan que lo que les preocupa es que las medicinas han pasado a un segundo plano, pese a que son importantes para el desarrollo de la salud. “O comemos o reunimos tres pensiones para comprarnos el tratamiento”, dijo Maricela Puentes.

DANIEL MELLADO | elsiglo – La Victoria