En el eje Este no han podido realizar el cambio de petros a bolívares

Tras el presunto anuncio del Ejecutivo Nacional, donde las personas ya pueden convertir sus Petroaguinaldos en bolívares, varios han sido los usuarios del eje Este de Aragua que han reportado fallas en el sistema Patria, lo que calificaron como una falta de respeto.

Y es que según los beneficiados por este bono, hasta la fecha no han podido realizar dicho procedimiento con éxito. Informaron que han realizado todos los pasos que se dan en la página del Gobierno, sin embargo pasado los días, se los devuelven al sitio web.

En este sentido, Ramón Chirinos indicó que tanto él como muchas personas han deseado gastar el dinero desde el mes de diciembre, pero se les ha hecho imposible, inicialmente por las fallas en los equipo Biopago y ahora por estos inconvenientes.

“Yo pensé que con lo que dijeron las autoridades ya íbamos a poder usar nuestro dinero virtual, pero no es así, he hecho el procedimiento varias veces y ha sido en vano. Nuevamente nos engañan, no sé qué pasa que siempre somos una burla”, enfatizó Chirinos.

Fernando Martínez agregó: “Esto fue una alegría de tísico, porque uno se mete en la página, elige la opción intercambio y coloca la información y luego te dicen que son tres días hábiles para que pasen y eso no es lo que ocurre. Es importante que las autoridades tomen cartas en el asunto, porque hay muchas personas que necesitamos el dinero”.

Por su parte, Henry Quintana, pese a que no recibió el beneficio, se ha visto inmerso en este inconveniente con familiares. “Pienso que tienen a las personas mayores específicamente muy engañados, he visto como muchos salen contentos porque van a poder usar un dinerito extra y es lo menos que pasa, lo único que ganan es realizar colas, bajo el sol y llenos de esperanza, para adquirir cualquier producto y al final no pueden, por la falta de organización del Gobierno”.

En resumidas cuentas, los habitantes de esta parte de la entidad aragüeña, hacen un llamado a los entes competentes, para que lo más pronto posible resuelva esta dificultad.

“Sería de gran ayuda poder hacer el cambio, porque todos necesitamos y lo que ganamos no nos da la base”, mencionó Liliana Lagos, quien recibió el bono en petros pensionada por discapacidad.

DANIEL MELLADO | elsiglo