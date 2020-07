Vecinos de Bicentenario preocupados por desbordamiento de cloacas

Los habitantes del sector Bicentenario del municipio Santiago Mariño denunciaron que su comunidad se encuentran en estado de abandono debido, especialmente, al desbordamiento de cloacas, el hundimiento de las calles y los “cráteres” que adornan las principales vías del urbanismo.

Los residentes mostraron su angustia por cuanto la situación de insalubridad lleva más de 5 meses, sin que se vea una solución a los males de esta barriada de Mariño.

Según relataron, cuando llueve las cloacas se rebosan y ocasionan malos olores en el ambiente, teniendo como consecuencia enfermedades en la piel como las alergias.

HABLAN LOS VECINOS

Félix Ramón Regalado, ex Funcionario de la Policía de Aragua, dijo: “La problemática que se está presentando en las calles 24 de julio y la principal tiene como resultado el desborde de las cloacas que se encuentran tapadas, y las vías se mantienen hundidas, con varios huecos en todo el sector”.

Añadió que en días reciente vino un personal en un camión de drenaje de cloacas, prometieron regresar y no volvieron; “enviamos un mensaje a la alcaldía para ver si se aboca a resolvernos este problema ya que estamos viviendo la cuarentena, y aparte de eso no teníamos agua. Gracias a Dios y a la comunidad, en conjunto con funcionarios de la alcaldía, se logró la activación del servicio del agua dentro del urbanismo. Sin embargo, destacó que esta solución se ve amenazada pues hay un bote en el caño Colorado.”

“Necesitamos que haya soluciones a la situación, en vista de que tenemos más de 5 meses con el colapso de las cloacas, tomando en consideración la contaminación, los malos olores, por eso hago un llamado para que envíen un supervisor y así obtener soluciones de asfalto en las calles, reemplazo de cloacas y una revisión específica de todas las alcantarillas, entre ellas la principal, 24 de Julio, y la Marcel Hernández, ya que son tres avenidas que comunican toda la comunidad”.

Por su parte, Marlene García hizo un llamado a las autoridades regionales “a que se apresuren a arreglar la diferentes calles del urbanismo pues tenemos las cloacas colapsadas. Mi casa número 57 se anegó con las aguas residuales y tengo un hijo con discapacidad y con problemas respiratorios, así que pedimos solución a este inconveniente, para que favor se aboquen cuanto antes a la problemática”.

Asimismo, Felipe Sequera señaló que “la red de cloacas está colapsada, teniendo como consecuencia el derrame de las aguas negras por las calles. Esto ha ocasionado siete hundimientos a causa del socavamiento de las cloacas, lo que ha generado malos olores”.

“Todos los días le pedimos a Dios de que no llueva para no seguir contaminándonos. Hace dos meses nos vimos afectados por una epidemia producto del colapso de las cloacas. Han venido autoridades pero no hemos obtenidos soluciones verdaderas. Necesitamos que, de manera urgente, nos envíen un equipo de supervisión y nos traten de arreglar este inconveniente”.

De igual forma, Carmen Elina Rangel comentó: “Siguen los problemas de las cloacas y los huecos, de hecho, uno tiene cuatro años aproximadamente”.

OTRAS DENUNCIAS

En otro orden de ideas, la vecina Santa Rodríguez, fundadora del sector Bicentenario, añadió otro problema: “La falta del servicio del gas y los altos costos del mismo ha sido decepción de algunos vecinos al momento de obtener el servicio, y en algunas oportunidades suelen aprovecharse, y las devuelven vacías. Esperamos realmente que el Plan Gas Aragua del gobernador arranque pronto y nos ayuden con el gas doméstico”.

De hecho, muchos vecinos optan por cocinar a leña, “así que hago un llamado a las autoridades competentes a que por favor nos surtan del servicio a la brevedad posible”.

Rodríguez también destacó la falta del alumbrado público, de noche la zona parece una boca de lobo, ya que casi todos los postes se encuentran sin bombillos.

Para finalizar, los vecinos de Bicentenario reiteraron que esperan soluciones a sus problemas, pues están cansados de vivir entre malos olores, con calles en mal estado y a oscuras, además de las enfermedades propias de la contaminación ambiental.

LIXESTH NARVÁEZ | elsiglo