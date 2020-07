Pasajeros sufren un calvario para trasladarse entre municipios

La radicalización de la cuarentena en Aragua, cumpliendo los parámetros del esquema 7+7, ha traído como consecuencias que los traslados de una jurisdicción a otra se hagan más costosa para los usuarios, quienes deben sufrir un calvario para pasar de un sitio a otro.

Por ejemplo, las personas que se trasladan desde Maracay hacia el municipio Mariño están abordando las camionetas hasta la redoma de la urbanización Caprotana, jurisdicción de Girardot, luego deben caminar un trayecto aproximado de un kilómetro para montarse en una unidad que los lleve hacia el caso central de Turmero.

Al respecto, el presidente de la Línea Maracay-Turmero, José Cornelio Araujo, destacó: “Estamos en la semana radical emanada por el Ejecutivo Nacional, donde se nos permite trabajar solo rutas urbanas, nuestra línea está destinada a ser suburbana, pero estamos trabajando dentro del municipio Mariño solamente, ya esta jurisdicción no tiene la afluencia de camionetas para trabajar dentro de Turmero”.

Araujo detalló: “Estamos partiendo desde Coche Aragua, hasta los linderos del municipio Mariño; y las personas que vienen de Maracay llegan hasta el límite de Girardot, en el retorno de la Fundación del Niño, y luego deben caminar hasta la parada de Coche Aragua”.

Importante indicar que a tempranas horas de la mañana de ayer, en ambos sentidos se observaba a los transeúntes recorrer la vía para hacer el trasbordo de un municipio a otro y así finalmente conectar los puntos.

HABLAN LOS PASAJEROS

Los usuarios de transporte público que vienen de Maracay iban llegando poco a poco a la parada del centro comercial ubicado en la avenida Intercomunal Santiago Mariño, algunos proveniente de municipios como Mario Briceño Iragorry, Libertador o Linares Alcántara, para lo cual debieron hacer un tour en varias unidades colectivas.

En este sentido, Melanio Moreno señaló: “Yo vengo de Palo Negro, he abordado tres camionetas desde que salí de mi casa y todavía no he llegado a Turmero. El pasaje sale prácticamente el triple de lo normal”.

Por su parte, Wilfran Herrera acotó: “Este sistema por escala ha ocasionado gastos extras en cuanto al pasaje, el traslado de Maracay a Turmero se está pagando desde 15 mil bolívares por unidad, esto desgasta el sueldo devengado“.

DE TURMERO A MARACAY

Los pasajeros que vienen en sentido contrario, es decir hacia Maracay, viven una situación similar, pagando triples pasajes y haciendo caminatas para el trasbordo, que se realiza en la parada ubicada más adelante del retorno de la Fundación del Niño.

Al respecto, Yusmary Pichardo señaló: “Vengo de la Turmero, la camioneta solo llega hasta Coche Aragua y luego toca caminar un trayecto para poder montarme en la camioneta que me lleve hasta el Terminal. Es un gasto de aproximadamente 20.000 bolívares, solo de ida, más otro 20 mil de vuelta son cuarenta, si lo multiplicamos por 5, saldría mi quincena 200 mil bolívares en una semana”.

Asimismo, Esteban Guillen aseveró: “La cuestión es que uno no tiene un estimado de cuanto va a gastar porque no todos cobran el mismo pasaje, algunos 10, otros 15 mil, es una incógnita”.

Entre tanto, Oscar Sánchez comentó: “Uno es una persona mayor para estar en eso, el gasto que genera es como de 50 a 80 mil bolívares de ida y vuelta, el triple de lo que uno habitualmente paga”.

Importante comentar que este sistema de transporte por escala se implementó desde que el Ejecutivo Nacional decretara la cuarentena radical en varios estados del país con bloqueos entre municipios, de lo cual quedan todavía seis días más.

