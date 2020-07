Patrick Stewart no quería interpretar al Profesor X en “X-Men”

El escritor de “X-Men”, David Hayter, reveló en una reciente entrevista que Patrick Stewart no quería originalmente interpretar a Charles Xavier, mejor conocido como el Profesor X, para la película del año 2000.

Hayter, quien ha escrito los guiones de varias películas de alto perfil como las dos primeras películas de X-Men y la adaptación de Watchmen en 2009, confesó mientras hablaba con el Observer que Patrick Stewart fue difícil de convencer en parte debido a que el actor debía estar confinado en una silla de ruedas todo el tiempo.

“Patrick Stewart no quería (interpretar a Charles Xavier). Me tomó mucho tiempo convencerlo. Terence Stamp me dijo: ‘¿Sabes por qué Patrick no quiere hacerlo? Por la silla. No quiere quedarse atrapado en la silla. Pero no me importa. De hecho, también me veo excelente calvo”, recordó haciendo alusión al ofrecomiento de Stamp.

Asimismo, durante la conversación el guionista develó que varias estrellas del momento expresaron su interés por participar en la cinta sobre mutantes.

“Todos los días me sorprendían las caras que entraban. Como, un día me encontré a Mariah Carey sentada en mi oficina queriendo hablar con Bryan acerca de ser Tormenta o algo así. Así que eso siempre es impactante”, agregó.

Es difícil imaginar el papel del Profesor X sin Patrick Stewart. Quizás más que cualquier otro actor de la franquicia, pues encarnó completamente el papel de una manera que ningún otro actor podría hacerlo. Además, tras la primera película, encarnó el rol en siete de las películas de X-Men producidas por 20th Century Fox.

El último retrato de Patrick Stewart como Profesor X fue en la película de 2017, Logan, dirigida por James Mangold y protagonizada por Hugh Jackman, Dafne Keen, Stephen Merchant, Richard E. Grant, Eriq LaSalle, Elizabeth Rodriguez y Boyd Holbrook.

