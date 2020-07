LUISA VARELA: Crear mis obras le da sustento y cuerpo a mi vida, me devuelve a mí.

Luisa Varela Martínez, es licenciada en Educación y Magíster en Estudios de la Mujer, se ha formado en la Escuela de Artes Plásticas Rafael Monasterio de Maracay, así como con otros artistas de meritoria trayectoria, en su propuesta aborda dos disciplinas: la pintura y el grabado; para esta incansable creadora desarrollar su trabajo visual es un dialogo consigo misma.

En su obra indaga en el rostro femenino, donde la mujer se distorsiona en el plano con miradas ausentes, tristezas marcadas o quizá risas enigmáticas, bajo una pincelada sin miedo, trazos agresivos y las yuxtaposiciones cromáticas, la artista trata este tema de una manera muy particular, pues a través de su investigación en su campo profesional se relaciona con mujeres en situación de maltrato, y estos rostros con manchas y líneas cruzadas construyen en el plano magistralmente diversas expresiones y contrastes, son el marco de referencia de esos rostros que pueden estar melancólicos o alegres, solo ella los interpreta de acuerdo a su visión. Luisa, es una artista muy comprometida desde su esencia y su alma con su trabajo creador.

Compartimos en este espacio la entrevista que le hicimos a la artista plástico Luisa Varela, esperamos pueda ser del interés de todos nuestros lectores.

Ydelisa Rincón: Para iniciar esta entrevista nos gustaría entender a la artista creadora, pero también ir un poco más allá, mirar el lado humano que es la raíz; cuéntanos de tu niñez: ¿cómo tu ambiente influyó en tu interés por el arte?

LV: Vengo de una familia liderada por una mujer, Carmen, mi madre, me brindó muchas oportunidades y una de ellas era regalarme hermosos cuentos ilustrados, (me recuerdo mirándolos con gran atención), así como colores, acuarelas, aquellos cuadros numerados que una coloreaba según un patrón. En la adolescencia el psicólogo del liceo que era también pintor, Numa Lucena, me decía “ven a mi taller, tu puedes pintar “. Esta apreciación de Lucena siempre la tuve en mi memoria y en mis deseos.

YR: ¿Déjame saber cuándo empezó tu interés por las manifestaciones creativas?

LV: Lo primero que quiero decirte es que cuando llegué a Maracay, en 1978, me inscribí en un curso libre de dibujo, en el que estuve muy poco tiempo. Durante años quise continuar, pero las responsabilidades de la manutención de mis hijos, no me lo permitieron. Así que yo comencé en el arte bien adulta.

Me inicié en la pintura con más formalidad con Mirna Salamanqués. Luego en el 2012 supe que Edgard Mata, iniciaba un curso de grabado en el Museo de Arte Contemporáneo de Maracay Mario Abreu y me inscribí, estuve trabajando con él, 2años y medio ininterrumpidos.

YR: Te gusta la idea de dejar una huella en las cosas, si arañas la pared ahora mismo estás haciendo un grabado. ¿Ésta es una de las nociones espirituales de un grabador?

LV: Desde que empecé en el arte de grabar, las imágenes las pienso en grabados, me encanta dejar huellas, ese proceso me enseña a dibujar, me ayuda a comprender donde ubicar luces, grises y sombras. Yo internalicé con Mirna Salamanqués, que el arte era y es la posibilidad de mantener un diálogo espiritual, esencial, con una misma. Hoy más que nunca sé que eso es así, mis grabados son mis compañeros y con el budismo, me salvan.

YR: El grabado nació en la Edad Media como un formato de reproducción masiva que lo hace popular y anónimo, nació para representar una idea que puede ser entendida para la gente que no sabía leer ni escribir. Posteriormente pasa por muchas etapas. Ese estigma sobrevivió cientos de años, y es por eso que la gráfica nunca llegó a convertirse en una obra de mucho alcance en el mercado, pero es una pospuesta de un gran trabajo técnico y esfuerzo intelectual. ¿Cómo es tu proceso para desarrollar un Grabado, cuáles son las técnicas de tu preferencia?

LV: Yo pienso las imágenes en grabados, y fui entendiendo que antes de hacer mi propuesta, tenía que diseñar un boceto para saber qué hacer con el grabado, aun así te digo, que cuando son abstractos, voy directo y me encanta la magia de la impresión. Me inicié con la colografía, es con la técnica que más he trabajado, luego continué con la xilografía y ahora estoy trabajando con la punta seca.

YR: Luisa, abordas la temática de la mujer en tu trabajo estético, ¿Qué te motiva o qué te induce a seleccionar la figura femenina en tu investigación visual?

LV: Bueno la temática de la mujer siempre ha estado en mi vida, desde que nací, así como en mi trabajo profesional y en mis estudios, creé en Aragua en equipo con otras amigas, el primer programa de atención a mujeres maltratadas en 1991, en la Casa de la Mujer “Juana Ramírez” y culminé una maestría en Estudios de la Mujer en la UCV. Es inevitable en mi investigación visual dejar de plasmar mujeres, una amiga, la poeta Linda López, dice que yo creo mujeres heridas.

YR: ¿Cómo manejas el proceso creativo en la pintura, dispones de todos los materiales juntos: ¿qué haces cuándo te encuentras frente a una tela en blanco?

LV: Para mí, la tela en blanco es un reto que me asusta, entonces necesito crear las condiciones de paz interna y en mi taller, para entrarle. Luego hago un boceto, busco los materiales y comienzo. Generalmente sigo una enseñanza de Mirna, ella me decía, algo así, pinta al menos dos cuadros a la vez, para que manejes la angustia de no saber parar y echar a perder la obra.

YR: ¿Se trata de un proceso solitario o prefieres pasar tiempo con la gente para visualizar nuevas formas?

LV: El proceso creativo para mí es en solitario, me cuesta trabajar con gente a mí alrededor, me da, hasta timidez. Aun así valoro la riqueza y el aprendizaje que se puede dar en talleres, como en el que estoy participando (“Aprender haciendo”) con varios artistas visuales de Maracay. Como cotidianidad para mi es en solitario.

YR: ¿Qué me dices de tus influencias, ambas, personales y artísticas, Quiénes te inspiran?

LV: Cuando comencé a introducirme en la posibilidad de pintar y hacer grabados hice contacto, y sigo indagando en la vida y obra de artistas como Goya (en sus grabados), Gauguin, Van Gogh, Henri Matisse, Klee, Picasso, (pinturas y grabados), Armando Reverón, Remedios Baró, el magnífico grabador Luis Chacón, y más recientemente Guayasamin. Todos ellos me inspiran y deseo aprender así sea algo de esos maestros. Influencias no sé, quizás tú puedas decirme, me parece arriesgado decir algo. En la actualidad tengo tres artistas en vida que me enseñan, me dan su opinión, y son Mirna Salamanqués con su conexión espiritual con la obra, Ana Nóbrega con su maestría en el grabado y Johnny Mendoza, con la libertad de su dibujo y color.

YR: ¿Crees que un grupo, estilo o movimiento tenga todas las respuestas?

LV: No, no creo que un grupo o estilo tenga todas las respuesta, cada tiempo histórico tiene sus movimientos, estilos, estamos en una época privilegiada, magnífica, donde todas las corrientes o al menos muchas dialogan, se expresan y se recrean.

YR: Cuando persigues la libertad creativa, supongo que te da un horizonte mucho más amplio y una habitación más grande en tu imaginario para crear.

LV: Realmente crear mis obras le da sustento, cuerpo a mi vida, me vuelve expansiva, me devuelve a mí, logro y soy feliz. Me crea una habitación propia, amplia, íntima, así como nos propuso Virgina Woolf.

YR: ¿Te propones alguna meta para entender un trabajo, entender sus parámetros y plasmarlo?

LV: Sí, es necesario colocarse metas en la investigación de una técnica, un proceso o bien un movimiento, un artista. Hay una estructura de indagación, en términos formales, una metodología, luego sistematizas y plasmas la idea.

YR: ¿Cómo manejas tu proceso, haces un balance entre el sentido común y aquello que sorprende?

LV: La verdad es que no he reflexionado sobre eso, pienso que en el trabajo creador lo más significativo es lo que te sorprende y sorprende a otros. Por supuesto, que en muchas situaciones de la vida y en mi proceso personal, el sentido común tiene su lugar.

YR: En lo personal pienso que para un artista al mostrar sus trabajos en galerías privadas los conecta con otro público, y desde luego, le permite mercadear su obra, eso no es negativo para su desarrollo creativo, sin embargo, lo puede obstruir si se convierte en su eje central. ¿Qué piensas al respecto?

LV: Es muy significativo mostrar los trabajos en galerías privadas y conectarse con otro público, pues apalancas la promoción de la obra y lo mercadeas, lo que es importante, pues el artista requiere mantenerse con dignidad y mantener su obra. El eje de la creación es el desarrollo de la obra, nunca el mercadeo, pues si te quedas en eso o en complacer gustos, pierde de inmediato la calidad artística.

YR: El trabajo artístico siempre lo debe acompañar una verdad, y la calidad debe privar ante todo, no hay una solución rápida: la duración y la integridad siempre deben brillar. ¿Estás de acuerdo con ese criterio?

LV: Estoy de acuerdo con eso, una como artista visual tiene que buscar la excelencia, nada sencillo, en el arte y más en un país como Venezuela, donde estamos en su mayoría, en la subsistencia; aun con tantas limitaciones en nuestro entorno social, creo profundamente en la honestidad del oficio del creador, para mi tiene que privar la calidad. En el arte y en el grabado específicamente, las soluciones rápidas no sirven, se requiere de dedicación, paciencia y también muchos recursos.

YR: Actualmente las plataformas digitales se han convertido en los espacios expositivo a consecuencia de la Pandemia, ¿Cómo crees que es mejor virtual o lo presencial?

LV: A mí me alegra mucho este fenómeno de que se estén creando espacios expositivos digitales, pues en estas circunstancias de la pandemia, de no tener esa oportunidad, estaríamos aislados y eso es muy duro. Aun así, las exposiciones presenciales no tienen comparación a lo virtual. Estar en contacto con la obra, intercambiar con ella y muchas veces con el autor/ autora, es una maravillosa experiencia que no la cambio.

YR: Mi última pregunta: ¿En qué proyecto se encuentra trabajando actualmente Luisa Varela?

LV: Estoy trabajando en un tema muy fuerte que se ha recrudecido mundialmente, en esta cuarentena, la violencia hacia las mujeres. En eso ando y quisiera hacerla en su mayoría en punta seca.

Bueno, Idelisa, estoy muy agradecida con esta entrevista, por darme esta oportunidad, me ha permitido sistematizar aspectos de mi hacer creador que estaban sueltos en mi mente. Ha sido una entrevista grata y aguda, espero logre interesar a la gente, nuevamente, gracias a ti y al diario elsiglo.

Lcda Ydelisa Rincón González

Directora Marca

Impulsando Creaciones