En completo abandono se encuentra la vía de múcura, huecos monte, desbordamiento de aguas servidas, lo que genera malestar entre los choferes que usan la carretera y de los habitantes de la zona.

María Teresa Guevara nos comentó que desde la gestión del ex gobernador Tareck El Assami no le hacen un cariñito a la vía “ El no hacer el mandamiento correspondiente a las calles conlleva al su deterioro y los más perjudicados somos los que usan la vía ya sea de paso, así como los que habitamos la zona”.

Continúo explicando Guevara que para muchos los viven en el asentamiento campesino pasan penurias cada vez que llueve. “Cuándo llega el período de lluvia es imposible transitar pues, el asfalto se ha ido deteriorando y el gobierno regional a quien le corresponde el mantenimiento de dichas vías no se ha asomado por aquí. Además por esta zona pasan muchas gandolas lo que contribuye a que un hueco muy pequeño se convierta uno gigantesco”.

Finalmente Juan Colmenares dijo que ni en bicicleta se puede transitar por la carretera. “Uno sale en su bicicleta y los huecos y los charcos no te dejan circular con comodidad, mis cauchos están vuelto nada. Ojalá el gobernador Marco Torres se asome por la zona y le haga un cariñito a la vía, que los habitantes de Múcura se lo agradeceríamos”.

IRIOS MÉNDEZ| el siglo

Fotos| JOEL ZAPATA