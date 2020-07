Al venezolano siempre se ha caracterizado por su nobleza y ganas de ayudar al prójimo cuando más lo necesita, y en momentos difíciles como los que se encuentran atravesando muchas familias, es cuando sale a relucir el valor, fortaleza y sobre todo el compañerismo y bondad que los ha caracterizado.

En la actualidad son muchas las fundaciones y organizaciones sin fines de lucro que se encuentran trabajando y llevando alegrías a los hogares venezolanos, tal es el caso de la Fundación La Mirada de Andrés, que desde Ciudad Bolívar, ha ayudado a pequeños y sus familias de toda Venezuela.

Las ganas y su vocación de ayudar a los demás llevó a la doctora María Torrealba a sacarle provecho a sus redes sociales, donde vio una ventana para llegar a más corazones y hoy en día sus cuentas de la red social de Instagram, @dramariatpediatra y @fundacionlamiradadeandres, son el medio para llegar a más casos y colaborar con más venezolanos necesitados.

UNA PEDIATRA CON VOLUNTAD SOCIAL

La profesional de la salud, María Nieves Torrealba García, es una médico cirujano y pediatra puericultor, de 33 años, y madre de dos pequeños, que además ha logrado fusionar su profesión y su vocación por ayudar.

Egresada de la Universidad de Oriente, núcleo Ciudad Bolívar, trabaja como adjunto en la emergencia pediátrica del Complejo Hospitalario Universitario “Ruiz y Páez”, que actualmente es un centro centinela para atender a las personas contagiadas con Covid-19.

Lleva toda su vida en Ciudad Bolívar, trabajando siempre por los demás y tratando de contagiar a las personas con el sentimiento llamado empatía, “esto es para tratar que entre todos logremos hacer de nuestro país algo mejor, mientras estamos padeciendo de toda la situación que es bien conocida”.

Su día a día pasa entre ayudar a cada niño que necesite de la Fundación La Mirada de Gabriela y sus obligaciones en el hospital, “trabajo todos los días, salgo de mi casa a las siete y media de la mañana, tengo mi consulta privada y además voy al hospital, el resto del día se me va en ayudar a todo el mundo que necesite de mí, entregando ayudas, comprando los mercados, medicina, leches, revisando los exámenes de los niños del hospital, quienes son mi prioridad ya que la mayoría están en riesgo de muerte”.

Cuando se trabaja para ayudar a otros el horario no existe, así no los hace saber la especialista María, quien detalla que labora de lunes a lunes, “puedo pasar un domingo revisando exámenes o haciendo mil cosas más, a la hora que me llamen del hospital voy, no es algo que se haga por pago, la alegría de ayudar a los demás es la paga, mis días se pasan en los barrios con mi equipo donde entregamos casos puntuales, haciendo actividad en pro de los demás, es lo que hago me gusta y me llena”.

TODO COMENZÓ HACE DOS AÑOS

La doctora María Nieves cuenta con orgullo que la Fundación La Mirada de Andrés comenzó hace dos años en honor al caso de uno de los pequeños que fue el primer beneficiario de la fundación.

“Fue con una primera publicación de Instagram, se trataba del caso de un pequeño que llegó a la emergencia con desnutrición grave y complicaciones en todos los órganos, además tenía alteraciones cardiacas, diarrea y durante su estadía en el hospital comenzó con secreciones en sus dos ojitos, en ese momento el hospital no tenía muchos insumos, ahorita gracias a Dios tienen un poco más, y él era un paciente que no se iba a poder recuperar nutricionalmente y tampoco tenían los antibióticos”.

La grave situación del pequeño Andrés motivó a la profesional de la salud a utilizar sus redes sociales para solicitar ayudar, “coloque que quien tuviera los antibióticos necesarios los podía donar para el niño, para mi sorpresa esa publicación se hizo viral y recibimos muchísima ayuda”.

Destacó que la madre del pequeño era de muy bajos recursos y no podía costear los medicamentos y tratamientos para Andrés, “tenía mucha falta de información y además estaba embarazada“.

La galeno indicó que con la ayuda de todos sus seguidores y amigos lograron salvar al chiquito. “Andrés se salva y se recupera nutricionalmente, pero luego de meses de estudios y tratamiento, pierde la visión y su causa fue la desnutrición, es decir Andrés quedó ciego por nutrición, luego que yo logro toda la ayuda para el que está vivo, me doy cuenta que podemos ayudar a todos los demás, fue cuando con la autorización de los padres empecé a publicar niño por niño y fuimos logrando ayudas, entonces decidí crear algo con nombre y le coloque Fundación La Mirada de Andrés, en honor al pequeño”.

Asimismo, precisó que llevan dos años trabajando, “voy todos los días a mi trabajo en el hospital y los pequeños que ingresan, que son de muy bajos recursos y sobre todo desnutridos, yo los apoyo con medicamentos comida, laboratorios y lo que tengamos al alcance que ellos necesiten”.

La doctora informó que además y por medio de la fundación han colaborado con válvulas para hidrocefalia, “apoyamos a los padres en todos los sentidos, tenemos planes de desnutrición hemos recuperado más de 300 niños entregándoles leche, mensualmente le entregamos más de 7 latas de leche a cada pequeño”.

Detalló que continúan con el plan de entrega de leches, “además contamos con un plan de nutrición con alimentos y entrega de mercados mensuales”.

SON UNA FAMILIA

Con orgullo la doctora María Nieves agradeció el apoyo de los seguidores, tanto de su cuenta personas de la red social de Instagram, como de aquellos que siguen sus pasos a través de la cuenta de la fundación, quienes se han convertido en sus ángeles al momento de ayudar a los necesitados.

“Diría que mis voluntarios son mis seguidores, ellos son los que me apoyan con los donativos, tales como pañales y comida, así como todo lo que se necesita, así que mis voluntarios serían mis 40 mil seguidores”.

Resaltó que no todos son profesionales de la salud, pero si cuenta con un grupo de médicos que la ayudan en las jornadas, “todos ellos son doctores y padres que han pasado por situaciones, cuento además con amigos de la casa, quienes más que un grupo nos hemos convertido en una familia”.

Torrealba manifestó que sus redes sociales la han llevado a ayudar con niños de todo el país, “tenemos pequeños de otros estados, no solo de Bolívar, les hemos donado válvula de derivación, yo publico un niño y generalmente una persona como mínimo le hace un aporte y eso para mí es lo mejor, mis seguidores de Instagram son muy valiosos, son personas buenas que quieren ayudar, yo los publico y ellos se comunican directamente o través de nosotros, pero ayudamos a personas de toda Venezuela”.

LA HISTORIA DE ALEXANDRA

Aunque son muchos los casos que han marcado a la doctora María Nieves, el caso de la pequeña Alexandra se ganó su corazón y la marcó el resto de su vida.

“Alexandra tiene 8 años, es paciente retroviral, sus padres murieron por la misma enfermedad y ella ahora está al cuidado de su abuelita, recuerdo que llegó al hospital con un grave estado de salud, tenía diarrea, deshidratada, demuestra y pesando 9 kilos, además de un dolor en la pierna”.

Por medio de la fundación La Mirada de Gabriela, la doctora María Nieves logró ayudar a la pequeña Alexandra; “la apoyamos en todo, le dimos mercado semanales y se recuperó, la verdad no pensamos que eso iba a pasar pero gracias Dios sí se pudo, es una bebe que ha sufrido mucho”.

Destacó que a la pequeña le tuvieron que hacer varios exámenes y tratamientos, “se le hizo una biopsia en una lesión que tenía y lo cubrió la fundación y gracias a Dios todo salió bien. Es de bajo recursos pero pudimos lograr que sonriera, desde que llegó al hospital nunca sonreía y el día que se va de alta nos regaló una sonrisa, es una historia hermosa, ella es una bebe que tenemos en el plan y le damos alimentación mensual para poderla ayudarla y recuperarla”, finalizó.

Para todas las personas que quieran aportar un granito de arena a esta fundación y colaborar en regalarle sonrisas a los más necesitados de Venezuela, pueden contactar a la doctora María Nieves Torrealba a través de las redes sociales @dramariatpediatra y @fundacionlamiradadeandres, así como aquellos que necesiten alguna ayuda, también pueden solicitarlo por medio de sus perfiles en la red social de Instagram.

MÓNICA GOITIA | elsiglo