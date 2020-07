La NBA ha creado una línea telefónica para que los jugadores y el personal de los equipos que están en la burbuja de Disney World puedan denunciar comportamientos que atenten contra los protocolos sanitarios indicados para evitar contagios por coronavirus.

Aunque las llamadas son anónimas, las redes sociales ya han elegido a Chris Paul como el “mandamás” del confinamiento. Paul, presidente de la asociación de jugadores, en varias ocasiones ha instado a los jugadores a mantener la disciplina y cumplir las normas.

En los primeros días de confinamiento, son varios los jugadores que ya han recibido advertencias, después de haberse realizado llamadas a esta línea telefónica.

Asegurar el distanciamiento social lejos de las canchas, el uso de mascarillas y el seguimiento de los protocolos es algo que la NBA se está tomando muy en serio. Por eso Richaun Holmes, jugador de los Kings de Sacramento, ha sido aislado en cuarentena preventiva durante 10 días por salir de la burbuja, para recoger una hamburguesa que había pedido a domicilio; y al brasileño Bruno Caboclo, de los Rockets de Houston, le ha sucedido lo mismo tras abandonar la burbuja de forma involuntaria.

“Estas cuarentenas son el resultado de circunstancias separadas, en las cuales los jugadores tuvieron interacciones con miembros del público, fuera de la puerta de entrada de Disney World”, explicó la NBA en un comunicado.

Algunos jugadores no están de acuerdo con estas denuncias anónimas por parte de sus compañeros. Spencer Dinwiddie, base de los Nets de Nueva Jersey, que no está en la burbuja después de dar positivo dos veces por coronavirus, ha sido de los más críticos y ha pedido que no se utilice esa línea.

AVN