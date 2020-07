Los conductores que cubren las rutas del municipio Mario Briceño Iragorry (MBI) optaron ayer por paralizar el servicio del transporte público en la jurisdicción debido a la retención de varias unidades por parte de funcionarios del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre.

Efectivamente, en horas de la mañana de ayer los pasajeros de Caña de Azúcar, La Candelaria, El Paseo y El Limón se quedaron en las paradas, a la espera de las camionetas, ya que la paralización fue intempestiva.

Al respecto, José Farías, socio de la Unión Caña de Azúcar, destacó que “la retención de las camionetas de nuestros compañeros es ilegal, porque teníamos un mutuo acuerdo con el señor Pedro Bohórquez y las líneas que prestamos servicio en Mario Briceño Iragorry, donde nos aseguró que cobráramos los 15 mil bolívares y nos iba a garantizar la prestación del servicio”.

Denunció que la retención de las unidades se debe a un asunto político, queriendo involucrar a los transportistas en esta situación; “somos trabajadores no políticos”.

Asimismo comentó que “los carros nos los retuvieron desde la 12:30 minutos de la tarde del miércoles, alegando que el transportista es el que está acabando con el pueblo; nosotros somos padres de familia, compramos alimentos, que cada día suben más, todo esto obviando los insumos que le pueden dar a las camionetas”.

Añadió Farías que “los usuarios piensan que, porque nos están subsidiando la gasolina, tenemos que cargar a pasajeros gratis, eso no es así, estamos peleando un incremento, pero para poder subsistir y llevar la comida a nuestros hogares. No somos enemigos de los usuarios que nos piden gaceta, pero no tratan de controlar los precios de los alimentos”.

HABLAN LOS USUARIOS

Las paradas del municipio amanecieron ayer repletas de pasajeros, quienes no perdían la esperanza de embarcarse hacia sus respectivos destinos.

En este sentido, Doris Mateus resaltó: “Hay una manipulación de esta gente porque la gasolina se le subsidia para que no aumentaran el pasaje. ¿Entonces por qué lo aumentan? Cada vez que anuncian una elección aumentan el pasaje, tengo casi una hora esperando en la parada”.

Por su parte, Reiner Hidalgo destacó: “Lo único que sabemos es que iban a guardar las camionetas, que están suspendidas, están cobrando un pasaje único de 15 mil bolívares, me parece muy caro”.

Igualmente, Lanyelin Acosta, quien relató: “Ayer en la tarde tuve la oportunidad de hablar con el presidente de la línea de Caña de Azúcar, le fui a hacer un reclamo porque no me dejaron abordar una de las unidades ya que no quería pagar los 15 mil bolívares, el señor me planteó que no había gasolina, los repuestos y los cauchos y por tal motivo, había que pagar esa cantidad. Ahora yo digo, es que todavía no hay una ley ni gaceta que implemente ese aumento”.

Con respecto a esta grave situación con el transporte en el municipio Mario Briceño Iragorry, la cual impactó en la movilidad de gran parte de Maracay, ayer una comisión de las líneas se encontraban reunidas con las autoridades del INTT y el alcalde Brullerby Suárez, para buscar una solución a la problemática.

En este sentido, los conductores dijeron estar a la espera de un posible acuerdo en beneficio de todas las partes, sin embargo, de no obtener una respuesta satisfactoria seguirán en paro.

JOSÉ CARPIO G | elsiglo