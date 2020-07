Los maracayeros siguen sacándole provecho a la semana de flexibilización, pues el día de ayer se notó muy concurrido el casco central de Maracay, con full peatones y tráfico pesado.

Loading...

Las tiendas por departamento y los centros comerciales tenían filas de personas esperando por ingresar, así como los locales, donde los comerciantes trataban de cumplir con las normativas pero no dejar de vender sus mercancías.

Sin embargo, las normativas del distanciamiento social no se están cumpliendo a cabalidad en algunos sectores del centro; en un recorrido por la zona céntrica se notaron aglomeraciones, especialmente a las puertas de las tiendas.

Sobre el tema, Carlos León señaló: “Hay que salir para poder hacer las diligencias y las compras, pero también hay que tener conciencia de usar el tapaboca, mantener el distanciamiento social, el uso de alcohol y anti bacterial. El que no tenga que salir de su casa es mejor que se quede para evitar”.

Por su parte, Angélica Rodríguez acotó: “En la calle hay bastante gente, pero la prevención tiene que venir de uno mismo, si no nos cuidamos estamos propenso a contraer la enfermedad, hay sitios donde no se está manteniendo el distanciamiento social. El uso de tapaboca es esencial, no mantener la distancia correspondiente es perjudicial para todos”.

Durante el recorrido se evidenció que el bulevar Pérez Almarza presentó gran afluencia de personas, muchas de las cuales no estaban usando correctamente los tapabocas.

En este sentido, el llamado es a la reflexión y a la conciencia de cada uno de las personas, para evitar los contagios y cortar la cadena de transmisión del Covid-19, y así seguir disfrutando de flexibilizaciones en la cuarentena.

JOSE CARPIO G | elsiglo