A los 80 años Tina Turner vuelve a grabar

Tina Turner reaparece discográficamente con una versión de su éxito “What’s Love Got To Do With It” con el DJ noruego Kygo

Con 80 años y mucha vitalidad, Tina Turner está de vuelta. La cantante estadounidense, que ahora reside en Suiza, colaborará con el DJ y productor noruego Kygo, en un remix de su canción “What’s Love Got To Do With It”, de su álbum “Private Dancer” , cuyo lanzamiento hace 36 años supuso un hito en la historia del Rythym and Blues.

La canción más icónica del ese elepé emblemático retorna en un formato más “bailongo”, a tono con el sonido dance de las discotecas.

“No puedo creer que vaya a lanzar una colaboración con Tina Turner este viernes”, ha anunciado el productor noruego a través de sus redes sociales. “What’s Love Got To Do With It” es una de mis canciones favoritas de todos los tiempos, ¡es surrealista tener esta oportunidad de trabajar con una artista legendaria como ella!”, resaltó en un mensaje a los medios.

