Salanova: El gobierno jamás ha tenido una política para proteger a la infancia venezolana

La diputada y vicepresidenta de la Comisión Permanente de Familia de la Asamblea Nacional, Karin Salanova, mostró preocupación por la grave crisis que viven los venezolanos, en especial los niños, reflejada en las alarmantes cifras de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), presentada recientemente por tres universidades UCV, USB y UCAB, ante la falta de información pública sobre la realidad del país.

Según la encuesta, Venezuela tiene 639 mil niños menores de 5 años con desnutrición crónica y Venezuela hoy respecto América del Sur cuenta con las peores cifras de edad peso y talla en niños menores de 5 años, por lo que Salanova aseguró que cada día merma la calidad de vida de nuestros infantes a quienes se les vulneran sus derechos como venezolanos.

“Siempre nos ha preocupado y hemos denunciado desde la Comisión de Familia que la desnutrición desde los mil días del niño hasta los 5 años, el infante se encuentra en formación y es ahí es cuando debe obtener las calorías y nutrientes necesarios para que su desarrollo no se vea afectado”.

ENCENDER LAS ALARMAS

La diputada pidió nuevamente encender las alarmas pues considera que jamás ha existido una política de Estado para proteger a la infancia venezolana, “Violentando así los derechos de la Convención del Niño y el artículo 78 de la Constitución que dice que los niños son prioridad absoluta para el Estado. A nuestros niños hoy se les está vulnerando el derecho a la alimentación a la vivienda y a la educación”.

Salanova aseguró que antes de la pandemia al menos 4 millones de niños asistían a sus escuelas en condiciones precarias, y que en la actualidad a causa del Covid-19 no cuentan con una educación de calidad, pues la mayoría de los niños vive en zonas populares, donde no llega internet y mucho peor en ocasiones no tienen ni servicio eléctrico.

“Vemos cómo irresponsablemente el señor Aristóbulo dice que vean un canal de televisión para que aprendan, cuando el Estado está en la obligación de dar educación formal, porque es la única manera de sacar a los niños de la pobreza es a través de la educación y así garantizar un futuro de provecho a la nación”.

DESIGUALDAD DE GÉNERO

La parlamentaria cuestionó el hecho de que sólo 4 mujeres de cada 10 participan en el mercado laboral, y hoy muchas de ellas les ha tocado ser jefa de hogar por la crisis humanitaria que vive la nación a causa de la pandemia de la covid 19. “Nuestras madres son las que cuidan y velan por el crecimiento de sus hijos y no se les da el derecho de formarse, trabajar. Esta desigualdad se traduce en pobreza”.

Finalmente, la parlamentaria exhortó a todos los venezolanos a seguir luchando para rescatar la infancia de Venezuela que hoy está viviendo una de las peores etapas de la historia contemporánea y republicana del país.

Caracas