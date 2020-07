Los usuarios no se sienten muy complacidos con el pasaje que están cobrando los transportistas hacia los municipios foráneos de Aragua, destacaron que el sueldo y la falta de efectivo no alcanzan para cubrir el gasto que amerita su traslado.

En el Terminal de Pasajeros se encontraba un grupo de personas a la espera del colectivo público que los trasladaría hacia Palo Negro y Santa Cruz de Aragua.

En este sentido, Rafael Ojeda sentenció, “el pasaje que están cobrando no me parece, primero le están subsidiando la gasolina, los transportistas deberían ponerlo a un precio accesible para nosotros los trabajadores, es algo incorrecto el sueldo no lo han aumentado como para que ellos hagan ajustes”.

Por otro lado, Marielena Sánchez destacó, “no me parece que estén aumentando las cosas, menos en estos momentos que estamos en medio de una pandemia, no tenemos el efectivo porque cuesta para conseguirlo, no ganamos lo suficiente para hacer estos gastos, no hay ingresos”.

Asimismo, Luisa Hernández señaló, “yo vengo de Santa Cruz de Aragua, y de allá para acá me cobraron 15 mil bolívares, como están las cosas en este momento para que estén aumentando, puede que parezca absurdo, pero para nosotros es bastante por no tener ingresos, además el problema del efectivo es otra cosa”.

Los usuarios de estas rutas que comprenden las poblaciones de Palo Negro, La Pica, Santa Cruz, destacaron que los transportistas están cobrando el pasaje hacia la capital del municipio Libertador en 15 mil bolívares; mientras que hacia la jurisdicción de Lamas algunos choferes cobran entre 15 y 20 mil bolívares para trasladarlos hasta el Terminal Central de Maracay.

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo