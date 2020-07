Los dueños de los locales que no son considerados prioritarios según el decreto de pandemia, lograron abrir sus puertas nuevamente luego de que se decretara hace 3 semanas la radicalización total en el estado Aragua, sin embargo, los dueños de estos establecimientos destacaron que los ahorros fueron usados para sus gastos personales, quedando prácticamente descapitalizados.

Los dueños y encargados de estos locales resaltaron que han tenido que tomar dinero del capital para surtir el negocio, para hacer compras de rubros alimenticios, ya que no producían durante la radicalización extrema.

Acerca del tema, José Guevara señaló, “no hay ventas, la cosa con la cuestión de la pandemia en realidad se puso dura, no hemos podido surtir el negocio de mercancía debido a que no hay despacho, lo poco que teníamos para invertir no los hemos consumido, lo que podemos vender de aquí en adelante es para puro comer”.

Asimismo, Adriana Valderrama sentenció, “no puedo tener por el momento un balance de lo que va de semana en las ventas, porque yo no abrí desde el mismo día que dieron la flexibilización, estamos escasos de mercancía porque no tenemos como ni donde comprarla, sólo esperamos que en lo que resta de semana podamos vender y nos pueda ir bien”.

Por otra parte, Gloria Franco detalló, “vamos paso a paso, las ventas están regulares, hay mucha recepción, mis ventas en lo general han bajado en un 80%, la compra de la materia prima como tal ha estado muy limitada, eso ha repercutido en la adquisición de nuevos productos, nos descapitalizamos y no se puede surtir el negocio”.

De esta misma manera, Luisa Ochoa aseveró, “en realidad las ventas en el negocio no son muy buenas, por ende al no tener el poder adquisitivo por medio de las ventas no podemos invertir, lo poco que se hace lo consumimos y no lo invertimos, sin embargo hay que darle gracias a Dios por lo mucho o poco que se hace para comer”.

Por otro lado, Leonardo Escalona señaló, “en mi particular siempre hay personas que requieren de mis servicios, las máquinas de coser se han puesto de moda por las confecciones de los tapabocas, sin embargo, uno puede mantener un poco activo a los clientes, no como antes pero siempre llega algo; esperemos que esta semana sea mejor”.

Los comerciantes de los sectores no priorizados, destacaron que el Gobierno Nacional debe tomar en cuenta que las personas que no expenden alimentos también deben gozar del derecho de trabajar para poder abastecerse de comida, argumentan que un día que no se trabaje es una perdida para sus ingresos diarios.

Asimismo aseveraron que ellos pueden abrir sus puertas todas las semanas teniendo como obligación el distanciamiento social y las medidas de seguridad de higiene y prevención.

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA