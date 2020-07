Desde la sede del partido Acción Democrática ubicada en Río Güey, municipio Girardot, este martes la dirigencia de la tolda blanca que respaldan a Henry Ramos Allup, como máximo representante de la misma, juramentaron al diputado de la Asamblea Nacional, José Trujillo, como el nuevo secretario general de AD en el estado Aragua.

En medio de tensión y con presencia de los cuerpos de seguridad del estado, quienes se encontraban en el lugar evitando la aglomeración de personas, los diputados de la AN e integrantes de la militancia en la entidad, rompieron los candados e ingresaron a las instalaciones, esto como señal de que dichos espacios continúan fungiendo como la “casa de los adecos·”.

En dicha actividad estuvo presente el vicepresidente de Acción Democrática, Edgar Zambrano, el secretario de organización y diputado de la AN, Carlos Prosperi, el secretario juvenil nacional, Ivlev Silva, además de los parlamentarios José Gregorio Hernández, Dennis Fernández, Jesús Yánez y Eliécer Sirit, así como dirigentes regionales.

TRUJILLO: “LOS ADECOS VAMOS A TRABAJAR PARA RECUPERAR LA LIBERTAD”

José Trujillo, quien es el nuevo secretario general de AD en la entidad aragüeña, reemplazando a Clever Lara, destacó que el pueblo debe confiar de que los adecos vamos a trabajar de manera incansable hasta recuperar la libertad de Venezuela.

“Nosotros lo hemos dicho y lo mantenemos, vamos a trabajar por todos los ciudadanos y sobre todo por los aragüeños, la tolda blanca tiene que darle a Aragua y estoy convencido que el pueblo es en definitiva quien nos orienta a nosotros”.

El también parlamentario resaltó que una promesa es que no se le puede fallar a los aragüeños ni a los venezolanos, “sabemos que desde aquí vamos a empezar una lucha titánica con el resto de los partidos de la oposición para lograr de manera definitiva que el país recobre su libertad y su democracia”.

PROSPERI: “AD NO LE PERTENECE A UN PEQUEÑO GRUPO”

Carlos Prosperi, secretario de organización nacional de AD, manifestó que realizaron esta reunión para tomar unas decisiones importantes para Venezuela y en especial para los aragüeños, “estamos cumpliendo con los estatutos y que reza en nuestra organización política y es que estamos haciendo unos correctivos y tomamos la decisión de nombrar como secretario general encargado de la seccional Aragua al diputado José Trujillo y ratificamos a Hernán González como secretario de organización y empezar a hacer una revisión minuciosa del comité ejecutivo seccional”.

Destacó que en este momento se siente orgulloso de la militancia adeca, “aquí estamos, no sólo hay experiencia en las manos del compañero Henry Ramos, sino que también hay juventud, ya que nos han dado la oportunidad, les queremos decir que este gran partido ni se compra ni se vende y Acción Democrática no le pertenece a un pequeño grupo, es un patrimonio de los venezolanos y hoy más que nunca seguimos sembrados en el corazón de cada uno de ellos”.

Prosperi destacó que continuarán trabajando y además ratificó que mientras no existan las condiciones no van a avalar procesos electorales, que en su opinión sólo pretenden una relegitimación de un gobierno que no ha tenido ningún tajante democrático, “han violado y pisoteado la Constitución, en su artículo 296 donde no se cumplió con la designación de un Consejo Nacional Electoral a través de un comité de postulaciones y que tenía que ser nombrado por la AN”.

Asimismo, el parlamentario recalcó que para que la militancia de AD participe en un proceso de elecciones se debe cumplir con lo establecido en la Constitución, “el comité de postulaciones está haciendo un trabajo y se debe cumplir con que las tarjetas de los partidos políticos se les debe devolver a su verdadera militancia y líderes, además debe existir una observación internacional”.

De igual forma envió un mensaje al presidente Nicolás Maduro para que reflexione, ya que la pandemia del Covid-19 puede afectar de forma más grave, “es hora de que busquemos los mecanismos necesarios para poder construir una solución política que ha llevado a una grave crisis social a cada uno de los venezolanos, estamos dispuestos a declarar un gobierno de emergencia nacional que esté conformado por todos y donde nos apartemos mucho a un lado en función de los venezolanos, ya que nos duele nuestro país y nos siguen doliendo esos jóvenes que se han ido de Venezuela, la lucha es por cada uno y no pierdan la fe que más tarde que temprano volverán a sus hogares”.

DÁVILA: “PROCESO DE INSCRIPCIÓN DEL CNE NO ES RECONOCIDO POR NOSOTROS”

Williams Dávila, diputado de la Asamblea Nacional, indicó que Acción Democrática es la vanguardia organizada del pueblo, “estamos luchando contra una dictadura que lo que busca es acabar los partidos políticos y la felicidad de los venezolanos y nosotros tenemos que dar el paso al frente como siempre lo hemos dado, y en esta circunstancia estamos reorganizando el partido, ya que tenemos que estar claros que existen personas que han traicionado los valores y principios de AD y se convierten en colaboradores para que el dictador Nicolás Maduro se mantenga en el poder”.

El parlamentario recalcó que la militancia no puede avalar un fraude electoral, indicando que para que exista un cambio en el país debe haber unas elecciones parlamentarias y presidenciales libres, “no se trata de una falsa electoral como la pretende hacer este régimen y para eso se ha buscado ahijados y socios por la vía del sicario judicial de Venezuela que es el Tribunal Supremo de Justicia, para así intervenir los partidos políticos y de esa manera tener una apariencia de legalidad ante el mundo para evitar toda la presión internacional que se está ejerciendo y las sanciones que son individuales y no para el pueblo”.

Manifestó que quien se preste a cooperar con el gobierno de Maduro y se lance de candidato no puede pertenecer a AD ni a la oposición venezolana, “en consecuencia serán señalados en las páginas de la historia, no serán recordados como demócratas, todos los recordarán como traidores”.

En cuanto al proceso de inscripción de nuevos votantes del Consejo Nacional Electoral, Dávila indicó que el mismo es un proceso fraudulento, “primero es un CNE ilegítimo que no fue nombrado por ninguna ley, lo hicieron para engañar a las personas, está deslegitimado, los gobiernos democráticos están exigiendo en el país un proceso electoral libre, aquí tiene que existir una revisión del registro, ya que existen 5 millones de venezolanos fuera y ellos tienen que votar, pero no se lo permitirán, ya que para ellos son armas biológicas”.

Recalcó que la militancia opositora exige una revisión del registro electoral, “deben participar esos 5 millones de venezolanos que están fuera del país, ya que ellos son personas naturales y ciudadanos con derechos a votar, pero ese proceso fraudulento del CNE no es reconocido por nosotros”.

HERNÁNDEZ: “MATERIALIZAMOS LA DESINCORPORACIÓN DE CLEVER LARA”

José Gregorio Hernández, diputado de la Asamblea Nacional y miembro del comité seccional de AD, manifestó que al llegar a la sede del partido se encontraron con presencia policial, “no fuimos sorprendidos, ya que esto fue anunciado por el grupo picado de alacrán que dirigían el partido encabezado por Clever Lara, quien mandó a las comisiones de policías para que se apostaran y trancaran las puertas de nuestra casa para impedir el paso de la dirigencia y un grupo decidió romper las cadenas y entrar”.

El parlamentario recalcó que no permitirán que la casa de AD sea entregada al gobierno de Nicolás Maduro, “si Clever Lara quiere una oficina en un partido que sea allá en el Partido Socialista Unido de Venezuela, donde él decidió militar, este partido ni se compra ni se vende, por eso hoy enfrentamos a los funcionarios y les dijimos que este era un problema de los adecos”.

Hernández destacó que el día de ayer se materializo la desincorporación de Clever Lara de las filas de Acción Democrática, “estamos incorporando en calidad de encargado en la Secretaría General a nuestro compañero y colega parlamentario José Trujillo, comienza una nueva etapa dentro del partido que tiene como finalidad generar la confianza de nuestros compañeros a través del respeto, ese es el trabajo que de hoy en adelante está encomendado”.

Asimismo detalló que la sede de Río Güey seguirá siendo la casa de los adecos, “los que estamos al frente del partido estaremos acá reuniendo a nuestra militancia y generando las políticas necesarias para orientar al país en lo que estamos buscando salir de este régimen nefasto, y quienes se prestaron y vendieron ya no tienen más cabida dentro del partido, estamos comprometidos con la institucionalidad, y para Henry Ramos le queremos decir que la seccional Aragua se encuentra de pie y dando demostración de fortalecer apoyando la institucionalidad que usted está dirigiendo en nuestra organización”.

La jornada fue ejemplo del enfrentamiento entre dos bandos del partido adeco, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia designara a Bernabé Gutiérrez como nuevo secretario general de AD.

MÓNICA GOITIA | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA