En completa normalidad se desarrollaron las actividades comerciales en el casco central de Villa de Cura, municipio Zamora, durante la semana de flexibilización vigilada.

Los comerciantes villacuranos aprovecharon al máximo la oportunidad para ofertar sus productos y obtener algo de ganancias para pagar deudas e impuestos.

“El gobierno debe hacer un plan para que reactivemos la economía y poco a poco retomar las actividades que diariamente hacíamos, si el virus se quedara un buen rato, entonces debemos aprender a vivir con él, aplicando las medidas necesarias como el uso de tapabocas y el uso del alcohol en todos los comercios y quien no cumpla debe ser sancionado y no permitirle que abra su negocio por un tiempo, pues la salud no es juego”, manifestó Luis Carvajal comerciante.

Mientras que Manuel Lara aseguró que era justo y necesario que ampliaran la flexibilización para que todas las personas que viven del comercio pudieran obtener algo de dinero. “Como dice el dicho popular, barco parado no gana flete, y los comerciantes que no nos dedicamos a la venta de comida también teníamos derecho a producir”.

Por su parte, los compradores manifestaron que es importante para todos retomar su rutina, sin olvidar las medidas preventivas para evitar la propagación del virus.

“Mientras fui al centro a comprar unas verduras vi mucha gente caminando sin tapabocas, sin respetar la distancia y muchos establecimientos donde los empleados no cumplían las normas sanitarias y no hay ningún tipo de desinfección, debemos cuidarnos unos a otros, pero sobre todo respetar las normas para evitar contagiarnos”.

IRIOS MÉNDEZ | el siglo

fotos | JOEL ZAPATA