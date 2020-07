Ángel Torres: Exigimos fe de vida del diputado Renzo Prieto

El diputado de la Asamblea Nacional, Ángel Torres, exigió fe de vida del parlamentario por el estado Táchira, Renzo Prieto, quien se encuentra detenido por el Gobierno desde hace más de 4 meses

“Renzo fue secuestrado por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) hace más de cuatro meses y hasta hoy no sabemos de él, lo tienen incomunicado, no sabemos de su estado de salud. Al diputado se le han violado todos sus derechos, así como el debido proceso”.

Por su parte, el padre de Renzo, el profesor Lucas Prieto, expresó su preocupación por el estado de salud de su hijo, debido a que presenta una lesión en la columna detectada a inicio del 2020, que amerita una cirugía con urgencia.

“Renzo no ha cometido ningún delito, solo pensar diferente y no estar de acuerdo con las injusticias y las reiteradas violaciones sistemáticas de los derechos humanos al pueblo venezolano. Hasta el momento no sabemos nada de nuestro hijo, ya que no le han permitido realizar ni siquiera una llamada para que nos informe cómo se encuentra y conocer sobre su estado real de salud”.

Finalmente, el profesor exigió la libertad plena de su hijo quien lleva 125 días secuestrado en las mazmorras del gobierno. “No hay ni existe ningún delito en luchar por los ideales sociales, educativos y deportivos para el mejor bienestar del pueblo venezolano”.

