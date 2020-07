¡Sino quema, no es arte!

El estilo musical más relevante e influyente de la época del siglo XX, se conmemora hoy 13 de julio como el día mundial del Rock. Género clave que permitió el nacimiento de un increíble numero de bandas y artistas hoy reconocidos mundialmente.

El rock fue impulsado por estrellas como Elvis Presley, Chuck Berry, Little Richard. Pero en 1960 fue cuando toma verdadera popularidad con bandas enormes como The Beatles (quizás la banda de rock más importante de la historia), The Rolling Stones, The Who, The Kinks, entre otros. A partir de estas, surgieron muchas otras bandas y artistas influenciados por ellas en todas partes del mundo.

Es catalogado como una forma de arte muy popular, debido a que actualmente cualquier persona conoce este género musical. Asimismo, tiene el poder de transmitir ideas, pensamientos y sentimientos profundos, convirtiéndose en el canal electo de muchos artistas para expresarse.

El rock llegó para romper los limites de la música en esa época, logrando cambios sociales importantes, así como también generó actividades económicas que tiene que ver mucho hoy con las compañías de música.

Tras la importancia de este género, se decide conmemorar el 13 de julio como el día mundial del rock por la realización del mega concierto de Rock “Live Aid” llevado a cabo el mismo día del año 1985. Contó con la presencia de increíbles bandas e interpretes del género procedentes de Europa y Estados Unidos con el fin de recaudar fondos a beneficio de Somalia y Etiopía, países del continente africano que atravesaban por una severa crisis de hambruna.

Asimismo, se llevó a cabo de forma simultánea en Londres, Filadelfia, Sídney y Moscú, en el que participaron las bandas de rock más grandes y emblemáticas del momento: Led Zeppelin, The Who, Black Sabbath, Queen, Sting, Judas Priest, Duran Duran, U2, Scorpions, Paul McCartney, Eric Clapton y Phil Collins, entre otros.

Como decía Elvis Presley “La música nunca puede ser mala, digan lo que digan del Rock & Roll”

JENNILET DÍAZ|elsiglo