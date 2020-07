Miguel Salazar: “Los venezolanos resolveremos nuestros problemas con participación no con invasión”

Miguel Salazar, presidente nacional de Copei mostró preocupación al ver que en medio de la crisis política, social, económica y sanitaria por la que atraviesan los venezolanos, algunos sectores de la oposición del país se niegan a participar en un proceso electoral que puede ayudar a propiciar el cambio que desean los ciudadanos para rescatar la institucionalidad y democracia en el país.

Loading...

“Quienes debemos y podemos resolver los problemas de los venezolanos, somos los mismos venezolanos; hay quienes venden la esperanza de una invasión internacional, mientras la crisis y los problemas de la gente crecen de una manera exponencial. Es hora de ser honestos y hablarles con la verdad a los venezolanos, no pueden seguir jugando con la esperanza del pueblo”, dijo Salazar.

Aseguró el Presidente de Copei, que toda la dirigencia política de convicción democrática quieren participar en las próximas elecciones parlamentarias, “sin embargo prefieren mantenerse en silencio por miedo o por rechazo; ellos -quienes apuestan a la abstención- deben reflexionar y pensar en los ciudadanos, que en definitiva son el motivo de la lucha para construir un mejor futuro dentro de los lineamientos de nuestra Constitución”.

A juicio de Salazar, el gobierno de Nicolás Maduro está desgastado y colapsado, “pero ante una oposición que no termina de activarse pensando en el bienestar del pueblo y no en un bien particular, el oficialismo arrasará con todo, y le dará la estocada final a la democracia en el país, convirtiéndose la Asamblea Nacional en un parlamento con una sola tendencia e ideología política, que sólo ha traído ruina y miseria a los venezolanos”.

Finalmente enfatizó que en Venezuela existen otras realidades con la pandemia del Covid-19, “y lo que no podemos hacer, es llenarnos de miedo, inhibirnos de toda realidad y quedarnos paralizados; por el contrario, tenemos que estar más activos aportando soluciones y estrategias para tratar esta enfermedad que repunta con fuerza en el país; debemos tomar en cuenta que la política es dinámica y se maneja en varios escenarios, nos hemos paseado por muchos y ahora toca el electoral”.

Caracas