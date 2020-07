Luego de dos semanas de radicalización de la cuarentena se volvió a ver personas y tránsito vehicular en el centro de Maracay, lo que generó entusiasmo entre clientes y comerciantes. Quienes salieron a las calles ayer en la mañana destacaron que era necesaria la reactivación de varias ramas comerciales.

Loading...

Los establecimientos que no tenían prioridad para abrir sus puertas este lunes pudieron reactivar sus negocios luego de que el Ejecutivo nacional volviera a implementar en el estado Aragua la modalidad del 7+7.

En este sentido, Víctor Flores aseveró, “en parte flexibilizar es beneficioso, pero luego que tenemos dos semanas de confinamiento para luego darte 7 días de movilización, cómo hace la gente para protegerse, es decir, es una contradicción, el virus lo controlan dos semanas, pero luego dan 7 días de circulación, sin embargo, con esto se activa progresivamente la economía que estaba parada”.

Asimismo, José Bustamante destacó, “ojalá esto se acomode, porque lo que no tenemos un empleo fijo debemos salir día a día a ganarnos el pan, yo particularmente estoy de acuerdo con que flexibilicen todos los días”.

Por otra parte, Luis Castillo argumentó, “sólo esperamos que siga marchando como va la flexibilización, que la gente no se acumule y respete los horarios establecidos, así como las normas de distanciamiento, necesitamos trabajar, y salir para poder comprar alimentos, la situación no está fácil, estos 7 días a lo mejor no trae grandes ganancias a los comercios, pero algo se hace”.

Entre tanto algunas calles de Maracay amanecieron sin los muros de contención o el cierre parcial de las mismas, y la circulación del tránsito vehicular era más fluido, sin embargo, había algunas donde se mantenía la vigilancia con presencia de los efectivos policiales permitiendo el paso con algunas restricciones de movilización.

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA