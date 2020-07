Linarenses salieron hacer sus compras en completa normalidad

En completa normalidad los habitantes del municipio Francisco Linares Alcántara salieron a realizar sus compras de alimentos y medicinas, durante la cuarentena radical para evitar la propagación del Covid-19.

Comerciantes y compradores indicaron que a pesar de la radicalización de la cuarentena no pueden dejar de salir de sus casas a comprar lo que necesitan. “La situación económica está bastante difícil con lo de pandemia, así que son pocas las familias que estamos ganando para comprar suficientes alimentos, así que cuando me cae algo dinero salgo a comprar lo que me alcance”, dijo Carlos Sosa.

Por su parte, María Elena Sandoval, comerciante expresó, “las ventas han bajado considerablemente, son muy pocas las personas que durante la semana salen a comprar comida. Yo vendo frutas, verduras, queso y a veces tengo que rematar la mercancía que no vendo durante la semana”.

Mencionó que todos los comercios están cumpliendo con las medidas sanitarias como el uso del tapaboca y el uso del gel antibacterial antes de entrar al local. “También estamos exigiendo que las personas que entran al negocio a comprar cumplan con las medidas, es un deber cuidarnos entre todos”.

Finalmente agregaron que la idea es que el Gobierno Nacional, regional y municipal busquen las medidas adecuadas para reactivar la economía y que nosotros como ciudadanos tomemos conciencia, pues no podemos morir de hambre, necesitamos trabajar y comer, son dos necesidades fundamentales”.

IRIOS MÉNDEZ | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA